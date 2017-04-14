Нилов: страны СНГ могли бы отреагировать на неучастие России в Евровидении

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. ЛДПР считает, что странам СНГ после заявлений Европейского вещательного союза (ЕВС) о том, что Россия не примет участие в Евровидении-2017, стоило бы проявить солидарность и как минимум публично высказать свою точку зрения по этому поводу, а как максимум отказаться от участия в конкурсе в этом году, заявил зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

"ЕВС не смогла урегулировать этот вопрос с Киевом… Интересно, где солидарность наших так называемых братьев, которые нам улыбаются, но, когда Россия сталкивается с определенными проблемами особенно на международном уровне, мы не слышим слов поддержки", — заявил Нилов журналистам.

"Где те же страны СНГ, чьи участники будут участвовать? Где их позиция, хотя бы публично озвученная, я уже не говорю о том, что они тоже могли одновременно заявить, что они откажутся от участия", — добавил депутат.

Европейский вещательный союз ранее официально подтвердил, что Россия не примет участие в Евровидении, поскольку не согласилась на предложенные альтернативы после отказа Украины пустить в страну участницу конкурса от России Юлию Самойлову . ЕВС предлагал России транслировать выступление певицы через спутник, либо сменить конкурсанта.

Первый канал назвал эти варианты неприемлемыми и заявил, что не будет транслировать Евровидение-2017. Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму.