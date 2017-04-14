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Культура

Нилов: страны СНГ могли бы отреагировать на неучастие России в Евровидении

10:4514.04.2017
(обновлено: 10:46 14.04.2017)
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Ярослав Нилов. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Федоренко
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. ЛДПР считает, что странам СНГ после заявлений Европейского вещательного союза (ЕВС) о том, что Россия не примет участие в Евровидении-2017, стоило бы проявить солидарность и как минимум публично высказать свою точку зрения по этому поводу, а как максимум отказаться от участия в конкурсе в этом году, заявил зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Как Россия должна отреагировать на запрет Самойловой приехать на "Евровидение"?
Результаты
Как Россия должна отреагировать на запрет Самойловой приехать на "Евровидение"?

  • 4.7%

    Отправить нового участника

  • 38%

    Бойкотировать конкурс

  • 13.6%

    Обратиться в Европейский вещательный союз

  • 43.7%

    Оставить без реакции, такое "Евровидение" России не нужно
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"ЕВС не смогла урегулировать этот вопрос с Киевом… Интересно, где солидарность наших так называемых братьев, которые нам улыбаются, но, когда Россия сталкивается с определенными проблемами особенно на международном уровне, мы не слышим слов поддержки", — заявил Нилов журналистам.

"Где те же страны СНГ, чьи участники будут участвовать? Где их позиция, хотя бы публично озвученная, я уже не говорю о том, что они тоже могли одновременно заявить, что они откажутся от участия", — добавил депутат.

Вид на улицу Крещатик в Киеве, Украина. Архивное фото
© AFP 2017/ Vasily Maximov
Киев готовится к "Евровидению-2017": до шоу осталось меньше месяца
Европейский вещательный союз ранее официально подтвердил, что Россия не примет участие в Евровидении, поскольку не согласилась на предложенные альтернативы после отказа Украины пустить в страну участницу конкурса от России Юлию Самойлову. ЕВС предлагал России транслировать выступление певицы через спутник, либо сменить конкурсанта.

Первый канал назвал эти варианты неприемлемыми и заявил, что не будет транслировать Евровидение-2017. Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму.

Юлия Самойлова: певица, ставшая героем политической хроники
Певица Юлия Самойлова
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Певица Юлия Самойлова должна была представлять Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение", который в этом году пройдет в Киеве.
Певица Юлия Самойлова
© Фото: предоставлено PR-службой Юлии Самойловой / Максим Ли/ Первый канал
На конкурсе Самойлова должна была исполнить песню "Flame Is Burning", слова и музыку к которой написал Леонид Гуткин.
Певица Юлия Самойлова, представитель России на международном песенном конкурсе Евровидение-2017, в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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В разговоре с журналистами Юлия признавалась, что была счастлива, узнав, что прошла конкурсный отбор, так как с детства мечтала выступать на большой сцене.
Певица Юлия Самойлова
© Фото: предоставлено PR-службой Юлии Самойловой / Максим Ли/ Первый канал
Согласно результатам жеребьевки, певица должна была выступать во втором полуфинале "Евровидения", проведение которого намечено на 11 мая.
Певица Юлия Самойлова, представитель России на международном песенном конкурсе Евровидение-2017, в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Однако 22 марта стало известно, что Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года.
Певица Юлия Самойлова, представитель России на международном песенном конкурсе Евровидение-2017, в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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В украинском ведомстве пояснили, что решение было принято на основании данных о нарушении певицей законодательства Украины - в 2015 году она давала концерты в Крыму.
Певица Юлия Самойлова во время выступления на церемонии открытия XI зимних Паралимпийских игр в Сочи
© РИА Новости. Алексей Куденко
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Представители Общественной палаты России решили обратиться к комиссару Совета Европы по правам человека и в ООН с тем, чтобы международные институты оценили запрет, введенный украинской стороной.
Певица Юлия Самойлова, представитель России на международном песенном конкурсе Евровидение-2017, в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Некоторые представителей российского шоу-бизнеса уже высказались в пользу того, чтобы Россия в дальнейшем отказалась от участия в европейском песенном конкурсе.
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