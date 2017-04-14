Нилов: страны СНГ могли бы отреагировать на неучастие России в Евровидении
10:4514.04.2017
(обновлено: 10:46 14.04.2017)
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. ЛДПР считает, что странам СНГ после заявлений Европейского вещательного союза (ЕВС) о том, что Россия не примет участие в Евровидении-2017, стоило бы проявить солидарность и как минимум публично высказать свою точку зрения по этому поводу, а как максимум отказаться от участия в конкурсе в этом году, заявил зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.
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Оставить без реакции, такое "Евровидение" России не нужно
"ЕВС не смогла урегулировать этот вопрос с Киевом… Интересно, где солидарность наших так называемых братьев, которые нам улыбаются, но, когда Россия сталкивается с определенными проблемами особенно на международном уровне, мы не слышим слов поддержки", — заявил Нилов журналистам.
"Где те же страны СНГ, чьи участники будут участвовать? Где их позиция, хотя бы публично озвученная, я уже не говорю о том, что они тоже могли одновременно заявить, что они откажутся от участия", — добавил депутат.
Европейский вещательный союз ранее официально подтвердил, что Россия не примет участие в Евровидении, поскольку не согласилась на предложенные альтернативы после отказа Украины пустить в страну участницу конкурса от России Юлию Самойлову
. ЕВС предлагал России транслировать выступление певицы через спутник, либо сменить конкурсанта.
Первый канал назвал эти варианты неприемлемыми и заявил, что не будет транслировать Евровидение-2017. Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму.
Певица Юлия Самойлова должна была представлять Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение", который в этом году пройдет в Киеве.
На конкурсе Самойлова должна была исполнить песню "Flame Is Burning", слова и музыку к которой написал Леонид Гуткин.
В разговоре с журналистами Юлия признавалась, что была счастлива, узнав, что прошла конкурсный отбор, так как с детства мечтала выступать на большой сцене.
Согласно результатам жеребьевки, певица должна была выступать во втором полуфинале "Евровидения", проведение которого намечено на 11 мая.
Однако 22 марта стало известно, что Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года.
В украинском ведомстве пояснили, что решение было принято на основании данных о нарушении певицей законодательства Украины - в 2015 году она давала концерты в Крыму.
Представители Общественной палаты России решили обратиться к комиссару Совета Европы по правам человека и в ООН с тем, чтобы международные институты оценили запрет, введенный украинской стороной.
Некоторые представителей российского шоу-бизнеса уже высказались в пользу того, чтобы Россия в дальнейшем отказалась от участия в европейском песенном конкурсе.