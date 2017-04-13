В московском центре "Меридиан" покажут пейзажную живопись

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В центре культуры и искусств "Меридиан" 13 апреля открылась выставка живописи Ольги Агарковой "Вечные мотивы", сообщает сайт правительства Москвы.

Особый интерес у автора вызывают берёзовые рощи и величественные храмы, виды Италии, каменистые пейзажи Китая, горы Абхазии. Именно эти сюжеты художница чаще всего переносит на холст с помощью кисти и красок.

Ольга Агаркова занимается живописью с 2012 года. Она неоднократно выставляла свои работы в выставочном центре "Солнцево". Пять раз принимала участие в международных конкурсах современного искусства, ежегодно проходящих в Центральном доме художника. В 2015 году участвовала в выставке "Неделя искусств" в Китае.