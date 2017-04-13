В московском театре "АпАРТе" состоится концерт ансамбля "Русский Ренессанс"

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Ансамбль "Русский Ренессанс" 16 апреля выступит с концертом в театре "АпАРТе" (сцена на Таганке), сообщает сайт правительства Москвы.

На балалайке, баяне, аккордеоне, контрабасе и домре музыканты исполнят произведения Ришара Гальяно, Дюка Эллингтона, Рюити Сакамото, Джанго Рейнхардта и других композиторов.

"Русский Ренессанс" играет в стиле кроссовер или фьюжен. Репертуар коллектива интересен и оригинален благодаря непривычным для русских инструментов направлениям.

Мировые музыкальные шедевры в исполнении ансамбля получают новый неповторимый характер. А дополняет всё это невероятная энергетика и мастерство, отточенное на многих престижных международных конкурсах.

Начало концерта в 19:00.