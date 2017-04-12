Мединский поздравил Михаила Турецкого с 55-летием

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский поздравил дирижера Михаила Турецкого с 55-летием, отметив вклад музыканта в сохранение и развитие отечественных музыкальных традиций и популяризацию вокального искусства.

"Удивительно одарённый певец, шоумен и организатор, Вы по праву заслужили всенародную любовь и известность. Отмечу, что благодаря целеустремлённости и огромной созидательной энергии Вам удаётся с успехом реализовывать самые смелые и оригинальные проекты", — говорится в поздравительной телеграмме министра.

Министр отметил уникальность "Хора Турецкого".

"Его репертуар весьма богат и не ограничивается композициями лишь одного жанра, включая в себя эстрадные и классические произведения, романсы и песни военных лет. Особо выделю программу Хора "Песни Победы", удостоенную не только широкого внимания поклонников, но и признания на государственном уровне. Своим творчеством Вы вносите огромный вклад в сохранение и развитие отечественных музыкальных традиций, способствуете популяризации вокального искусства в нашей стране", — подчеркнул министр.

Музыкальный коллектив под руководством народного артиста России Михаила Турецкого дебютировал в 1990 году. Артисты исполняют композиции более чем на десяти языках без фонограммы, в том числе а капелла, и могут заменить своими голосами оркестр. Десять вокалистов представляют всю палитру мужских певческих голосов.