В Киеве показали главную сцену Евровидения

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Организаторы Евровидения в Киеве продемонстрировали журналистам и вице-премьеру Украины Вячеславу Кириленко главную сцену песенного конкурса. Об этом сообщили в пресс-службе Национального общественного телевидения страны.
Сцена весит 30 тонн и занимает площадь 350 квадратных метров. Как рассказал директор по производству Евровидения-2017 Ола Мельциг, в настоящее время завершается установка конструкций зрительских трибун.
Оргнизаторы "Евровидения" показали главную площадку конкурса (фото)— 112.ua (@news112ua) April 11, 2017
В этом году сцена занимает п…#новини #новостиhttps://t.co/qh0eUqbiF2 pic.twitter.com/P0vAdciECq
Международный музыкальный конкурс Евровидение-2017 пройдет в Киеве в международном выставочном центре. Полуфиналы мероприятия назначены на 9 и 11 мая, финал состоится 13 мая.