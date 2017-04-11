Панихида по поэту: в Москве простились с Евгением Евтушенко

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Гражданская панихида по поэту Евгению Евтушенко завершилась в Москве в Центральном Доме литераторов, гроб с телом поэта вынесли под аплодисменты почитателей его таланта, похороны пройдут в подмосковном поселке Переделкино в кругу друзей и близких.

Телеграмму с соболезнованиями родным поэта в день прощания прислал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, отметив, что Евтушенко был человеком, глубоко, эмоционально и афористично озвучившим целую эпоху.

Евтушенко скончался 1 апреля на 85-м году жизни в американском городе Талса (штат Оклахома), где он проживал с семьей с 1991 года. В США прощание с поэтом прошло 6 апреля в арт-центре университета Талсы, где Евтушенко работал последние четверть века.

С поэтом в ЦДЛ пришли проститься министр обороны Сергей Шойгу, министр культуры РФ Владимир Мединский, исследователь Арктики и Антарктики Артур Чилингаров, глава Роспечати Михаил Сеславинский, первый замруководителя кремлевской администрации Сергей Кириенко, президент Российской академии художеств Зураб Церетели, актер Вениамин Смехов, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов, поэт Андрей Дементьев, сенатор Людмила Нарусова и другие.

Вдова и сыновья поэта заняли место рядом с гробом, который был установлен на сцене Большого зала ЦДЛ. Многочисленные венки заняли все пространство под сценой. На экране демонстрировались фотографии из семейного архива. Прощание с поэтом началось в 9.00. К началу гражданской панихиды в 11.00 зал не смог вместить всех желающих проводить Евтушенко в последний путь. На улице выстроилась внушительная очередь.

Азартно любящий жизнь



Первым взял слово профессор Литературного института имени А. М. Горького Евгений Сидоров, ведущий панихиды. "Невозможно видеть самого живого поэта здесь в недвижимости, нереально. Его смерть знаменует конец постсталинской литературной эпохи в нашей стране. Евгений Евтушенко был голосом нашего времени, его любили миллионы читателей, и ему завидовали сотни писателей. Он был щедр и не обидчив, всегда, когда мог, протягивал руку помощи собратьям по перу", — сказал он.

Сидоров подчеркнул, что Евтушенко азартно любил жизнь, и всегда отдавал больше, чем брал.

Председатель Книжного союза РФ Сергей Степашин рассказал, что для его поколения поэзия Евтушенко имела особое значение. "Для моего поколения Евтушенко — открытие, я узнал о правдах войны не из печати, не из телевидения, а из потрясающей его поэмы "Бабий Яр". Мы от книжного союза приняли решение, что секция "Литература и чтение" на Петербургском культурном форуме в декабре будет посвящена Евтушенко", — сказал Степашин.

Глава Роспечати Сеславинский отметил, что "имя Евтушенко навсегда запечатлено на небосклоне русской литературы" и прочитал строки из стихотворения "Над земным шаром" из первого сборника стихов "Нежность".

Стихи Евтушенко также прочитали Вениамин Смехов и режиссер Марк Розовский.

"Прощай, Женя! Спасибо за нашу общую любимую юность", — сказал Розовский.

Смехов рассказал, что 27 мая в Театре на Таганке покажут поэтическое представление "Нет лет" в его постановке, которая была создана по стихам Евтушенко. "Милый Женя, спасибо тебе за то, что ты и твоя Машенька (супруга поэта Мария Новикова) позволили мне сделать поэтическое представление по твоим стихам, которое мы будем играть 27 мая в Театре на Таганке в память о тебе", — сказал Смехов.

Бард Сергей Никитин вышел на сцену с гитарой. "Дорогой Женя, наступил момент, когда я должен выполнить твою волю",- сказал Никитин. Автор-исполнитель рассказал, что много лет назад, он в одной компании с Евтушенко исполнил песню про одинокого господина, которая очень понравилась Евтушенко. "Когда меня будут провожать в последний путь, ты обязательно должен спеть эту песню, сказал мне тогда Женя, я пришел ужас… Ну вот, Женя, тебе твоя песня", — сказал Никитин.

Гроб с телом поэта вынесли из ЦДЛ под аплодисменты. Поэта похоронят на кладбище в подмосковном писательском поселке Переделкино рядом с могилой Бориса Пастернака согласно его воле. На похоронах будут присутствовать только родные и близкие Евтушенко.

Выдающийся поэт-шестидесятник Евгений Евтушенко родился в 1932 году в Иркутской области. На его счету множество сборников стихов и 19 поэм, в том числе "Братская ГЭС", "Бабий Яр", "Коррида", "Под кожей статуи Свободы". Он также получил известность также как прозаик, режиссер, сценарист, публицист и актер. В 1991 году поэт заключил преподавательский контракт с университетом в штате Оклахома и с тех пор жил с семьей в США.