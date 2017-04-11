На "Спасской башне" выступит Королевский филармонический оркестр из Лондона
10:2111.04.2017
(обновлено: 10:24 11.04.2017)
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Королевский филармонический оркестр из Лондона приедет в Москву на фестиваль "Спасская башня" и выступит на Красной площади 23 августа, сообщил в интервью РИА Новости комендант Московского Кремля Сергей Хлебников.
"Один из сюрпризов нашего фестиваля – это Королевский филармонический оркестр из Лондона, его выступление запланировано на Красной площади 23 августа. Там будет исполняться русская классика. Мы обговаривали формат их участия, и их дирижер попросил, чтобы стреляли пушки, били колокола и был фейерверк, на что я ему дал положительный ответ", — сказал Хлебников.
По его словам, также на фестивале выступят коллективы из Италии, Рота почетного караула и оркестр Казахстана, оркестр из Белоруссии, группа волынщиков и барабанщиков из Британии, фольклорный коллектив из Мексики, а также швейцарские барабанщики Top secret.
"Это уникальный коллектив, его трудно заполучить, так как его расписание расписано на годы. Но они очень доброжелательно отнеслись к нашей заявке и нашли время в своем плотном графике", — подчеркнул собеседник агентства.
Военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" является самым масштабным в мире фестивалем военной музыки. В этом году фестиваль будет проходить с 26 августа по 3 сентября, в нем примут участие военные оркестры из разных стран мира.
Полюбоваться шествием рот почетных караулов и военных музыкантов москвичи могли еще в первой половине субботы на ВДНХ, где прошло торжественное шествие.
В девятом сезоне организаторы попросили коллективы добавить в свои выступления больше "оптимизма", поэтому музыканты со всего света расстарались на славу.
Каждый коллектив представил свое искусство в дефиле, вплетая в отведенные семь минут не только умение владеть оружием и музыкальными инструментами, но и танцевальные способности вкупе с юмором.
Центральный военный оркестр министерства обороны РФ на церемонии открытия Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня - 2016".
Зрители бурными аплодисментами встречали как проверенные временем композиции, так и недавние топ-хиты музыкальных чартов.
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Оркестр из Казахстана выступил под аккомпанемент песни No Limits, музыканты зачитали рэп-строки, встреченные одобрительным свистом публики. Кроме того, гости из Казахстана исполнили музыку из советских и российских фильмов.
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Военнослужащие Президентского полка РФ на церемонии открытия Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня - 2016".
Выступления сопровождались впечатляющими световыми эффектами.
Возле каждой трибуны располагался огромный шар, на который транслировались символы и пейзажи тех стран, чьи оркестры выступали с дефиле.
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Артисты фольклорного коллектива "Ава Одори" (Япония) на церемонии открытия Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня - 2016".
Форма солдат зачастую подсвечивалась яркими акцентами. Многие выступления сопровождались фейерверком.
Фестиваль "Спасская башня" проводится с 2009 года, ежегодно в нем принимают участие порядка 1,5 тысячи музыкантов, военнослужащих и артистов. Присоединиться к фестивалю можно до 4 сентября. Информационным спонсором фестиваля выступает МИА "Россия сегодня".