На "Спасской башне" выступит Королевский филармонический оркестр из Лондона

МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Королевский филармонический оркестр из Лондона приедет в Москву на фестиваль "Спасская башня" и выступит на Красной площади 23 августа, сообщил в интервью РИА Новости комендант Московского Кремля Сергей Хлебников.

"Один из сюрпризов нашего фестиваля – это Королевский филармонический оркестр из Лондона, его выступление запланировано на Красной площади 23 августа. Там будет исполняться русская классика. Мы обговаривали формат их участия, и их дирижер попросил, чтобы стреляли пушки, били колокола и был фейерверк, на что я ему дал положительный ответ", — сказал Хлебников.

По его словам, также на фестивале выступят коллективы из Италии, Рота почетного караула и оркестр Казахстана, оркестр из Белоруссии, группа волынщиков и барабанщиков из Британии, фольклорный коллектив из Мексики, а также швейцарские барабанщики Top secret.

"Это уникальный коллектив, его трудно заполучить, так как его расписание расписано на годы. Но они очень доброжелательно отнеслись к нашей заявке и нашли время в своем плотном графике", — подчеркнул собеседник агентства.

Военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" является самым масштабным в мире фестивалем военной музыки. В этом году фестиваль будет проходить с 26 августа по 3 сентября, в нем примут участие военные оркестры из разных стран мира.