Киев дополнительно разъяснит позицию по Самойловой во избежание санкций
09:4811.04.2017
(обновлено: 10:42 11.04.2017)
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КИЕВ, 11 апр — РИА Новости. Власти Украины "дополнительно разъяснят" Европейскому вещательному союзу (EBU) ситуацию с запретом на въезд российской участнице "Евровидения-2017" певице Юлии Самойловой, если возникнет вопрос санкций против Киева, заявил в интервью интернет-изданию "Обозреватель" вице-премьер Вячеслав Кириленко.
Ранее гендиректор организаторов конкурса
Ингрид Делтенре рассказала изданию Blick
, что если решение об участии России в "Евровидении" не будет достигнуто в ближайшие недели, к Украине могут применить санкции: в частности, страну могут временно отстранить от участия в конкурсе. Позднее пресс-служба ЕВU опровергла информацию СМИ о том, что организаторы рассматривают такую возможность.
"Считаю, что наша позиция будет воспринята членами EBU. Если же после конкурса возникнет вопрос каких-либо санкций против Украины в связи с неучастием России, будем дополнительно разъяснять ситуацию. Запрет на въезд Самойловой может иметь какие-то последствия, а может не иметь никаких", — сказал Кириленко.
Он отметил, что "для любых негативных последствий должно быть консолидированное решение EBU", и это решение предусматривает специальные процедуры и голосования.
Кириленко также подчеркнул, что Киев не намерен действовать вопреки собственным законам ради допуска Самойловой. "Никто не может требовать от нас нарушения собственного законодательства в угоду России. А это значит, что мы проведем конкурс при участии 42 стран, а не 43", — заявил вице-премьер.
В этом году Россию на "Евровидении" должна представлять Самойлова с песней о любви Flame Is Burning. Однако Служба безопасности Украины запретила певице въезд в страну на три года из-за ее выступления в Крыму.
Певица Юлия Самойлова должна была представлять Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение", который в этом году пройдет в Киеве.
На конкурсе Самойлова должна была исполнить песню "Flame Is Burning", слова и музыку к которой написал Леонид Гуткин.
В разговоре с журналистами Юлия признавалась, что была счастлива, узнав, что прошла конкурсный отбор, так как с детства мечтала выступать на большой сцене.
Согласно результатам жеребьевки, певица должна была выступать во втором полуфинале "Евровидения", проведение которого намечено на 11 мая.
Однако 22 марта стало известно, что Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года.
В украинском ведомстве пояснили, что решение было принято на основании данных о нарушении певицей законодательства Украины - в 2015 году она давала концерты в Крыму.
Представители Общественной палаты России решили обратиться к комиссару Совета Европы по правам человека и в ООН с тем, чтобы международные институты оценили запрет, введенный украинской стороной.
Некоторые представителей российского шоу-бизнеса уже высказались в пользу того, чтобы Россия в дальнейшем отказалась от участия в европейском песенном конкурсе.