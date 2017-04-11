Киев дополнительно разъяснит позицию по Самойловой во избежание санкций

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости. Власти Украины "дополнительно разъяснят" Европейскому вещательному союзу (EBU) ситуацию с запретом на въезд российской участнице "Евровидения-2017" певице Юлии Самойловой, если возникнет вопрос санкций против Киева, заявил в интервью интернет-изданию "Обозреватель" вице-премьер Вячеслав Кириленко.

Ранее гендиректор организаторов конкурсаИнгрид Делтенре рассказала изданию Blick , что если решение об участии России в "Евровидении" не будет достигнуто в ближайшие недели, к Украине могут применить санкции: в частности, страну могут временно отстранить от участия в конкурсе. Позднее пресс-служба ЕВU опровергла информацию СМИ о том, что организаторы рассматривают такую возможность.

"Считаю, что наша позиция будет воспринята членами EBU. Если же после конкурса возникнет вопрос каких-либо санкций против Украины в связи с неучастием России, будем дополнительно разъяснять ситуацию. Запрет на въезд Самойловой может иметь какие-то последствия, а может не иметь никаких", — сказал Кириленко.

Он отметил, что "для любых негативных последствий должно быть консолидированное решение EBU", и это решение предусматривает специальные процедуры и голосования.

Кириленко также подчеркнул, что Киев не намерен действовать вопреки собственным законам ради допуска Самойловой. "Никто не может требовать от нас нарушения собственного законодательства в угоду России. А это значит, что мы проведем конкурс при участии 42 стран, а не 43", — заявил вице-премьер.

В этом году Россию на "Евровидении" должна представлять Самойлова с песней о любви Flame Is Burning. Однако Служба безопасности Украины запретила певице въезд в страну на три года из-за ее выступления в Крыму.