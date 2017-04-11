Российские сериалы: совсем как большое кино

Москва, 11 апр — РИА Новости, Павел Гайков. Десятого апреля в эфире Первого канала стартовал сериал "Налет" — российская адаптация популярного французского сериала, награжденного премией "Эмми". Режиссер отечественной версии — Карен Оганесян, в главной роли — Владимир Машков, производство — на уровне большого кино.

Телепремьеры такого масштаба стали будничным явлением, и мы сами не заметили, как российские сериалы перестали быть шаблонными и скучными, бросив вызов "старшему брату". Пока российские зрители по привычке восторгаются модными западными сериалами, за границей уже присматриваются к нашим и интересуются значением слов "фарца" и "мажор".

На прошлой неделе в Каннах прошел MIPTV — один из крупнейших в мире рынков телевизионного и цифрового контента. Телекомпании и дистрибьюторы со всего мира покупают здесь то, что будут показывать в ближайшие годы, и продукция из России в этом году пользовалась повышенным интересом. В шорт-лист престижного международного конкурса MIPDrama Screenings впервые вошли два российских проекта: "Территория" с Петром Федоровым в главной роли и "Лучше, чем люди" с Паулиной Андреевой.

Ещё вчера с @dzhunky делали селфи с нашим постером в Каннах, а сегодня уже смена в Москве 👍 #лучшечемлюди #mipdramascreenings Публикация от Кирилл Кяро (@trubotshist30) Апр 5 2017 в 8:27 PDT

Но главная новость последних месяцев — то, что шесть российских сериалов компании "Среда" Александра Цекало купила для показа американская компания Netflix, один из крупнейших в мире онлайн-дистрибьюторов. "Территория", "Мажор", "Метод", "Фарца" — теперь эти названия узнают и зрители за океаном.

В конце марта Александр Цекало стал одним из главных триумфаторов пятой премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), у которой в этом году появилась номинация "За достижения на мировом рынке".

"Проданные за рубеж сериалы — первые ласточки, — уверен продюсер, председатель правления АПКиТ Сергей Сельянов. — Раньше были отдельные случаи продажи форматов, но системно на зарубежные рынки мы не выходили. Надеемся, что эта тенденция получит развитие".

К созданию сериалов обратились популярные и актуальные режиссеры большого кино, такие как Борис Хлебников, Алексей Попогребский, Петр Буслов, Павел Бардин. В апреле на канале "ТВ-3" стартовало шоу "Быть или не быть", в котором режиссеры уровня Николая Хомерики и Анны Меликян представляют пилотные серии снятых ими телесериалов, а зрители выбирают голосованием судьбу проектов с участием таких звезд большого экрана, как Светлана Ходченкова, Евгений Цыганов, Алексей Серебряков и Александра Бортич. В качестве телеведущих дебютировали популярные актеры Виктория Исакова и Кирилл Плетнев.

Ранее "ТВ-3" анонсировал показ телесериала "Гоголь" с участием Олега Меньшикова и звезды "Притяжения" Александра Петрова. Планируется, что "Гоголь" сначала будут показан в кинотеатрах, и только затем — по ТВ. Вслед за американским рынком в России начинает стираться грань между кино- и сериальным производством: масштабные проекты с оригинальными сюжетами и актерами топ-класса теперь можно найти в обоих сегментах.

Сериалы перестают быть продуктом исключительно для телеэкрана, и это еще одна устойчивая тенденция. В ближайшее время холдинг "СТС Медиа" планирует снять и выпустить в онлайн-прокат несколько полнометражных фильмов по мотивам популярных сериалов "Папины дочки", "Молодежка" и "Закрытая школа". Производством первых двух займется компания Федора Бондарчука Art Pictures.

20 апреля в прокат выходит "Кухня: последняя битва" с Дмитрием Нагиевым. Это уже третий полнометражный фильм по мотивам одного из самых успешных российских сериалов, права на который проданы в Эстонию, Грузию, Грецию, Словакию и Португалию. Другие продукты компании Yellow, Black & White также пользуются международным спросом: сериал "Как я стал русским" продан в Китай, "Мамочки" — на территорию Восточной Европы.

Сериальное производство поднялось на тот уровень, когда создателям большого кино уже невозможно не обращать на него внимание. Большие звезды и актуальные режиссеры больше не боятся связываться с телепроизводством, российские сериалы замечены на Западе. Российский рынок готов к тому, чтобы и у нас появился собственный сериал с уникальными российскими чертами, который станет международным хитом.



