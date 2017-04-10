"Геликон-опера" в день рождения открыла продажу билетов на следующий сезон

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Московский театр "Геликон-опера" в свой день рождения 10 апреля открывает продажу билетов на следующий сезон, билеты на спектакли с августа 2017 года до конца марта 2018 года уже можно приобрести в кассах, старт онлайн-продаж на сайте запланирован на следующую неделю, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.

С афишей театра на следующий сезон можно ознакомиться уже сейчас. В числе премьер — балет "Семь смертных грехов" — единственный в своем роде балет с пением, целиком состоящий из зонгов. Курт Вайль создал это произведение со своим другом Бертольтом Брехтом в 1933 году в разгар Великой депрессии в США.

Оперу "Чаадский" поставит на сцене "Геликон-оперы" Кирилл Серебренников вместе с Павлом Каплевичем и Феликсом Коробовым на музыку Александра Маноцкова. Основа произведения — сюжет поэмы Александра Грибоедова "Горе от ума", тексты "Философических писем" Петра Чаадаева, стихи персидского поэта Саади и тексты "Записок сумасшедшего" Николая Гоголя. Кроме того, в партитуре использованы темы вальсов, написанных Грибоедовым.

В числе премьер нового сезона — оперный шедевр Джузеппе Верди "Трудадур". Режиссер — художественный руководитель театра Дмитрий Бертман, дирижер-постановщик — испанец Оливер Диаз, художники-постановщики — Игорь Нежный и Татьяна Толубьева.