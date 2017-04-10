Актер Геннадий Ильин скончался на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апр – РИА Новости. Актер театра Геннадий Ильин скончался в Свердловской области, сообщила в понедельник пресс-служба каменск-уральского театра драмы "Драма номер три".

По данным учреждения культуры, Ильин был ведущим артистом этого театра. В 2010 году был награжден премией губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области литературы и искусства. Являлся лауреатом регионального театрального фестиваля "Браво!" 2015 года в номинации "Лучшая мужская роль в драматическом театре". Также вел прогноз погоды на "41-м канале".

"Девятого апреля на 56-м году жизни скоропостижно скончался актер каменск-уральского театра драмы Геннадий Ильин. Светлая память. Прощание состоится во вторник, 11 апреля, с 10.00 до 12.00. Затем тело увезут в Екатеринбург для кремации. По словам родственников, Геннадий Эрнестович завещал развеять свой прах над морем", — уточняет пресс-служба театра.