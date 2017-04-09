В Москве стартует фестиваль детской литературы имени Чуковского

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Торжественное открытие 11-го сезона фестиваля детской литературы имени Корнея Чуковского состоится в рамках праздника "День рождения дедушки Корнея" в воскресенье в Центральном доме литераторов, сообщается на официальном сайте проекта.

Фестиваль детской литературы имени Чуковского создан по инициативе Союза писателей Москвы и Гослитмузея в 2007 году. В открытии фестиваля примут участие лауреаты премии Чуковского, среди которых Анастасия Орлова, Лев Яковлев, Сергей Белорусец, который также выступит ведущим торжества, и другие.

"В программе — презентации новых книг участников чукфеста, интерактивные подвижные игры и литературные конкурсы с юными зрителями", — говорится в сообщении.

Также гости праздника увидят документальный фильм о Фестивале имени Чуковского-2016, режиссером которого стал Владимир Спектор. Вход на мероприятие будет свободным.

В 2017 году исполняется 135 лет со дня рождения русского и советского поэта, писателя, критика, литературоведа и переводчика Корнея Ивановича Чуковского (настоящее имя — Николай Корнейчуков). Он родился 31 (19 по старому стилю) марта 1882 года. Его авторству принадлежит множество детских произведений, среди которых сказки "Мойдодыр", "Тараканище", "Бармалей", а также стихотворные сборники.