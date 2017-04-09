Полкило "Воли", 300 грамм "Чапаева": история страны в фантиках

МОСКВА, 9 апреля — РИА Новости, Анна Михайлова. Кто придумал "Киндер-сюрприз", о чем люди узнавали из оберток, какие конфеты оформлял Маяковский — об этом и многом другом рассказывает выставка "Кондитерский пиар или история XX века в фантиках", которая на этой неделе открылась в музее-усадьбе "Измайлово". Сегодня упаковка от конфет не представляет никакой ценности и отправляется прямиком в мусор. Однако сто лет назад это был важный исторический документ и источник новостей.

Еще в царские годы конфетные обертки были средством информирования и рекламы. За неимением радио и телевидения люди узнавали о важных событиях, рассматривая фантики во время чаепития. Первые конфетные обертки были посвящены отмене крепостного права. Им дали соответствующие названия — "Воля" и "Реформа".

© Фото предоставлено пресс-службой МГОМЗ Территория "Измайлово" Выставка "Кондитерский пиар"

К столетию войны 1812 года появились конфеты "Наполеон", "Бисмарк", "Бой батареи Раевского". Мало кто знает, что и легендарное печенье "Юбилейное" было выпущено к 300-летию дома Романовых, а не к юбилею вождя или революции, как потом утверждали большевики. Выставка развенчивает и другой кондитерский миф: популярное во всем мире шоколадное яйцо "Киндер-сюрприз" на самом деле придумали на фабрике "шоколадного короля" Алексея Абрикосова — нынешнем концерне "Бабаевский". К сожалению, продукт не был запатентован, поэтому сегодня на российских прилавках засилье импортных яиц.

Фантики использовались и для поднятия патриотического духа в Первую мировую, когда на прилавках появилась карамель "Геройская" с изображением донского казака Козьмы Крючкова. Этот герой войны получил в бою 16 ранений штыком, в одиночку убил 11 немецких солдат и вырвался из окружения, после чего к нему в госпиталь выстроилась очередь из поклонниц. Барышни мечтали взять у Козьмы автограф или сделать фото на память. "Карамельная" популярность Крючкова была столь велика, что многие не верили в то, что он действительно существует. Из реального человека он вскоре превратился в легенду национального масштаба.

© Фото предоставлено пресс-службой МГОМЗ Территория "Измайлово" Выставка "Кондитерский пиар"

С началом 1920-х годов конфеты стали использовать для агитации. На обертках изображались портреты революционных деятелей, фрагменты ключевых событий Гражданской войны и стихи коммунистических поэтов. Так, на выставке можно увидеть уникальные этикетки, разработанные Александром Родченко и Владимиром Маяковским.

Например, обертка карамели "Наша индустрия" была украшена призывами: "Крестьянскому характеру пора привыкнуть к трактору. Не перевернуть земли сухой доисторической сохой". Или: "Пароход хорош, идет к берегу. Покорит наша рожь всю Америку". На фантике другой "революционной" карамельки — "Красноармейская звезда" — вместе с портретом Маяковского были напечатаны его строки: "Шел Юденич на Красный Питер, да о штыки бока повытер".

© Фото предоставлено пресс-службой МГОМЗ Территория "Измайлово" Выставка "Кондитерский пиар"

Изображения литераторов вообще были популярны среди кондитерских дизайнеров. В разное время на прилавках появлялись конфеты "Толстой", "Гоголь", чуть позже к классикам присоединился "Маркс". Обертки служили не только для народного просвещения, но и в целях рекламы. Так, в 1934 году к выходу фильма "Чапаев" был приурочен выпуск одноименной карамели. В основу дизайна этикетки лег эскиз афиши кинокартины. Услышать в магазине фразу "Мне полкило Чапаева и 300 граммов Маркса" было обычным делом.

Кондитерские фабрики соревновались в оригинальности не только в оформлении обертки, но и внутренности упаковки. В банки с печеньями и другими сладостями, например, помещали вкладыши, которые использовали как почтовые открытки. К каждой важной дате выпускались особые, памятные фантики. Чаще всего это было связано с годовщиной революции. Последняя "юбилейная" шоколадка, приуроченная к этой дате, была выпущена в 1987 году.

packaging design / печенье "тимирязев" Публикация от Soviet Design (@soviet.design) Мар 16 2017 в 2:17 PDT

Сегодня интерес к фантикам проявляют не только музеи упаковок, которых с каждым годом в мире открывается все больше, но и пользователи интернета. В соцсетях появляются аккаунты, посвященные советскому дизайну, в том числе кондитерским изделиям. Помимо чисто исторического значения, эти изображения могут стать прикладным материалом для современных маркетологов, рекламщиков, дизайнеров и даже журналистов.