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Культура

"Союзмультфильм" получил девять миллионов рублей на погашение долгов

16:0608.04.2017
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Коробки с мультфильмами в фильмотеке киностудии Союзмультфильм. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Песня
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Национальный фонд поддержки правообладателей при содействии Российского союза правообладателей (РСП) выделил студии "Союзмультфильм" девять миллионов рублей, чтобы погасить задолженность перед авторами за последние два года, об этом в субботу сообщила пресс-служба студии.

Фойе киностудии Союзмультфильм. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Песня
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Источник: "Союзмультфильм" должен провести ревизию авторских договоров
В субботу, в День российской анимации, состоялась встреча министра культуры РФ Владимира Мединского с мультипликаторами студии "Союзмультфильм". В ходе дискуссии они обсудили вопросы развития российской анимации, повышения эффективности работы студии, развития коммерческой анимации, привлечения инвесторов, а также сотрудничество с российскими и зарубежными студиями и многое другое.

Кроме того, в ходе встречи были достигнуты договоренности по урегулированию финансово-правовых отношений между "Союзмультфильмом" и РСП. На заседании присутствовали председатель правления студии Юлиана Слащева и гендиректор РСП Андрей Киричевский.

"Союзмультфильмом" получен первый транш от РСП за частное копирование аудиовизуальных произведений, созданных на студии. Кроме того, Национальный фонд поддержки правообладателей при участии РСП также перечислил студии финансовую помощь. Полученные средства общим объемом девять миллионов рублей будут направлены на погашение сформировавшейся за два последних года задолженности перед авторами", — сообщила пресс-служба студии.

Ранее известный режиссер-мультипликатор Леонид Шварцман, автор "Крокодила Гены" и "Золотой антилопы", заявил на вручении государственной премии, что авторские права создателей нарушаются, кроме того, они не получают отчислений при показе своих работ. При этом источник в Минкультуры рассказал РИА Новости, что студия должна провести ревизию невыгодных договоров, чтобы вернуть права на знаменитые советские мультфильмы их создателям.

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