В сети предложили "альтернативный" трейлер "Матрицы" с Уиллом Смитом

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. В сети опубликовали трейлер фильма "Матрица", в котором главную роль "исполнил" Уилл Смит. Видеоролик появился на Youtube-канале The Unusual Suspect.

Ролик предлагает зрителям представить, какой могла бы стать "Матрица", если бы Уилл Смит исполнил роль Нео вместо Киану Ривза. Создатели ленты действительно предлагали звезде фильмов "Люди в черном" и "День независимости" сыграть главную роль, однако тот отказался, напоминает Mashable.

Как сообщил автор видео на сайте Reddit, на создание ролика у него ушло около трех дней. С помощью видеоредактора After Effects он заменял Ривза на Смита на кадрах трейлера. С репликами Нео в исполнении Ривза автор проделал то же самое, вставив аналогичные из фильмов, в которых снимался Смит.

"Матрица" была снята в 1999 году братьями Вачовски, известными после операций по смене пола как сестры Вачовски. В 2003 году вышли на экраны следующие две картины серии под названиями "Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция".