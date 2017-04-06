Евгений Миронов представил документальный фильм об Алексее Леонове

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В день выхода в прокат художественного фильма "Время первых" в Москве, в "Новом пространстве" Театра наций состоялся премьерный показ документального фильма "Время первых. Леонов". Картина также рассказывает о легендарном полете космического корабля "Восход-2", с борта которого Алексей Леонов 18 марта 1965 года впервые вышел в открытый космос.

Документальный фильм был снят режиссером Юлией Киселевой, которая объединила в своей работе прежде не демонстрировавшиеся интервью Алексея Леонова, включая записи из его личного архива, кадры хроники, уникальные видеозаписи новогодних "капустников" космонавтов первого отряда, сделанные самим Леоновым, а также редкие фотографии из архива МИА "Россия сегодня" и фрагменты художественного фильма "Время первых", в котором роль Алексея Леонова исполнил Евгений Миронов.

Представляя документальный фильм первым зрителям, сопродюсер "Времени первых" и художественный руководитель Театра наций признался, что сам увидит эту работу впервые.

Обратившись к гостям премьеры, он также призвал поддержать релиз "Времени первых" в социальных сетях.

"Почти параллельно с "Временем первых" в российский прокат выходит американский фильм "Форсаж", — напомнил Евгений Миронов. — Мне-то ясно, что наша картина лучше, потому что там герои передвигаются со скоростью 200 км/ч, а у нас — на ракете".

"Пятьдесят лет назад гонка была в космической сфере, теперь — в кинематографической, — добавил Миронов. — Мы придумали лозунг: "Посмотрим, кто кого. Пришло время наших героев. Смотри фильм "Время первых"!", с которым обратились к нашим знакомым артистам. Я обращаюсь и к вам, и ко всем зрителям: если есть возможность, напишите в соцсети и поставьте хештег #времяпервых. Я даже выучил это новое слово — хештег".

"Форсаж-8" стартует в российском прокате через неделю после "Времени первых", 13 апреля. По словам Миронова, "Время первых" в соцсетях уже поддержали или сделают это в ближайшее время многие мировые и отечественные звезды, включая Джона Малковича, Рэйфа Файнса, Аллу Пугачеву, Филиппа Киркорова, Диму Билана, Андрея Малахова и Ивана Урганта.

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Также в рамках премьеры куратор "Нового пространства" Театра наций Вера Мартынова представила программу кинофестиваля Spaceweek, который откроется 12 апреля, в День космонавтики, и продлится до 23 апреля. Фестиваль покажет такие фильмы на космическую тематику, как "Планета бурь" (реж. Павел Клушанцев, 1961), "Послание с Марса" (реж. Уоллет Уоллер, 1913), "Небесный корабль" / "Путешествие на Марс" (реж. Форест Хольгер-Мадсен, 1918), "Космический рейс" (реж. Василий Журавлев, 1935), а также "Первые на Луне", который представит режиссер Алексей Федорченко.