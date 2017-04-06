За что купил, за то страдал: стоит ли "Гамлет" 15 тысяч за билет

МОСКВА, 6 апреля — РИА Новости, Анна Михайлова. Этот спектакль наделал много шума еще до показа в Москве. Постановки петербургского мэтра Льва Додина всегда с энтузиазмом встречают в столице, но в этот раз в центре внимания оказался не столько актерский состав или режиссерское решение додинского "Гамлета", сколько невозможность попасть на него простым зрителям из-за астрономических, даже для столицы, цен на билеты.

За два месяца до первого показа, который состоялся 5 апреля, "Золотая маска" опубликовала на "Фейсбуке" следующее объявление: "Из-за сложного сценического решения и адаптации спектакля под новую площадку, в зрительном зале будет снята часть мест, что сокращает их общее количество. В продажу поступят билеты только в амфитеатре и партере в ценовом диапазоне от 15 000 до 20 000 за билет".



Надо отметить, "Золотая маска" в этом году вообще удивила ценовой политикой на топовые спектакли. Например, билеты на "Три сестры" новосибирского театра "Красный факел" в постановке Тимофея Кулябина продавались в кассах фестиваля от шести тысяч рублей. Для сравнения: на прощальный концерт группы Aerosmith можно попасть за вдвое меньшую сумму.

Неудивительно, что после обнародования цен на "Гамлета" московские театралы устроили в интернете гневный демарш. Общий посыл сводился к тому, что дешевле съездить в Санкт-Петербург или даже в Лондон и посмотреть там "Гамлета" с Бенедиктом Камбербэтчем. Досталось и исполнителю главной роли — популярному актеру Даниле Козловскому. Многие комментаторы посчитали, что именно его участие в постановке стало причиной таких цен, и ставили под сомнение то, что игра Козловского "стоит свеч", точнее денег.

Несмотря на это, билетов на все три московских показа довольно быстро не осталось. Стоит отметить, что критики высоко оценили постановку. "Гамлет" Малого драматического театра — Театра Европы (МДТ) в этом году рекордсмен фестиваля "Золотая маска" — пять номинаций, включая основные: за лучшую режиссуру (Лев Додин), лучшую мужскую (Данила Козловский) и женскую роль (Ксения Раппопорт).

В спектакле также занята еще одна любимица Льва Додина и поклонников российского кино — Лиза Боярская в роли возлюбленной Гамлета Офелии.



Звездную троицу Козловский — Боярская — Раппопорт московские зрители уже видели в "Коварстве и любви", в 2013 году "Маска" привозила МДТ на гастроли. Правда, тогда билеты были совершенно доступны, так что дело, вероятно, все же не в пресловутой кинославе Козловского.

Ответ на вопрос, "что неладно в Датском королевстве?", стоит искать в зрительном зале. "Гамлета" показывают на Новой сцене театра "Мастерская Петра Фоменко". Помещение там действительно не очень большое, а из-за того, что актеры постоянно перемещаются по залу, пришлось убрать несколько рядов.

Несмотря на позднее начало — в 20:00 — в начале девятого в зале по-прежнему горел свет, а зал был наполовину пуст. Лишь к третьему звонку партер начал стихийно заполняться, но отнюдь не рядовыми зрителями. Режиссеры, актеры, журналисты, критики, политические деятели, рестораторы — элита, которая вряд ли отстояла за этими билетами очередь. Казалось, что все вокруг знакомы между собой и уже обсуждают, где проведут остаток вечера после спектакля.

В первом ряду актер Константин Костолевский с женой смеялся над чем-то с директором Большого театра Владимиром Уриным. Рядом Александр Калягин беседовал с ректором ГИТИСа Григорием Заславским. Позади устраивался советник президента по вопросам культуры Владимир Толстой, из ложи выглядывал Олег Меньшиков. Вопреки прогнозам пользователей соцсетей, здесь оказалось не "сборище олигархов", а просмотр "для своих".



Намек на менее профессиональную аудиторию был лишь в амфитеатре. Пока партер одобрительно кивал и даже шевелил губами вслед за актерами, повторяя слова знаменитых гамлетовских монологов, публика на задних рядах откровенно скучала. Несколько человек уснули, другие играли в игры на телефон, третьи ерзали и кашляли. Спектакль длился два часа без антракта. Несмотря на то что Лев Додин значительно переработал шекспировский текст, избавившись от многих сцен и персонажей, казалось, что для части зала действие все равно было затянуто.

Не спасали ни новаторские декорации, отсылавшие к периоду перестройки, ни провокационные вкрапления в текст, ни Козловский, играющий на флейте, ни голые ноги Ксении Раппопорт и кружевные трусики Лизы Боярской. Зрители то и дело поглядывали на часы.



Кульминацией пьесы оказался не культовый монолог "Быть или не быть", прочитанный Гамлетом на лестнице между ног Офелии, а выход актеров и режиссера на поклон. Зал мгновенно преобразился — минуту назад спавшие зрительницы побежали к сцене с букетами цветов, все как по команде достали телефоны и начали фотографировать исполнителей. Затянувшиеся аплодисменты переросли в бурную овацию с криками "Браво!".

Непонятно, были ли они адресованы актерской игре Данилы Козловского или самим зрителям, потратившим два прожиточных минимума, чтобы на него посмотреть. Но, как говорит Гамлет, "цель театра — держать зеркало перед человечеством, являя каждому веку и сословию его точное подобие и отпечаток".