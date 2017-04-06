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Культура

За что купил, за то страдал: стоит ли "Гамлет" 15 тысяч за билет

16:0006.04.2017
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Актёр Сергей Курышев в роли Горацио в сцене из спектакля Гамлет в рамках фестиваля Золотая Маска на сцене театра Мастерская Петра Фоменко в Москве. Архивное фото
© РИА Новости. Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 апреля — РИА Новости, Анна Михайлова. Этот спектакль наделал много шума еще до показа в Москве. Постановки петербургского мэтра Льва Додина всегда с энтузиазмом встречают в столице, но в этот раз в центре внимания оказался не столько актерский состав или режиссерское решение додинского "Гамлета", сколько невозможность попасть на него простым зрителям из-за астрономических, даже для столицы, цен на билеты.

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© РИА Новости. Евгений Одиноков
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За два месяца до первого показа, который состоялся 5 апреля, "Золотая маска" опубликовала на "Фейсбуке" следующее объявление: "Из-за сложного сценического решения и адаптации спектакля под новую площадку, в зрительном зале будет снята часть мест, что сокращает их общее количество. В продажу поступят билеты только в амфитеатре и партере в ценовом диапазоне от 15 000 до 20 000 за билет".

© РИА Новости. Евгений Биятов
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Актёр Данила Козловский в роли Гамлета в сцене из спектакля "Гамлет" в рамках фестиваля "Золотая Маска"


Надо отметить, "Золотая маска" в этом году вообще удивила ценовой политикой на топовые спектакли. Например, билеты на "Три сестры" новосибирского театра "Красный факел" в постановке Тимофея Кулябина продавались в кассах фестиваля от шести тысяч рублей. Для сравнения: на прощальный концерт группы Aerosmith можно попасть за вдвое меньшую сумму.

Неудивительно, что после обнародования цен на "Гамлета" московские театралы устроили в интернете гневный демарш. Общий посыл сводился к тому, что дешевле съездить в Санкт-Петербург или даже в Лондон и посмотреть там "Гамлета" с Бенедиктом Камбербэтчем. Досталось и исполнителю главной роли — популярному актеру Даниле Козловскому. Многие комментаторы посчитали, что именно его участие в постановке стало причиной таких цен, и ставили под сомнение то, что игра Козловского "стоит свеч", точнее денег.

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© Фото предоставлено пресс-службой международного театрального центра "Легкие люди"
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Несмотря на это, билетов на все три московских показа довольно быстро не осталось. Стоит отметить, что критики высоко оценили постановку. "Гамлет" Малого драматического театра — Театра Европы (МДТ) в этом году рекордсмен фестиваля "Золотая маска" — пять номинаций, включая основные: за лучшую режиссуру (Лев Додин), лучшую мужскую (Данила Козловский) и женскую роль (Ксения Раппопорт).

В спектакле также занята еще одна любимица Льва Додина и поклонников российского кино — Лиза Боярская в роли возлюбленной Гамлета Офелии.

Звездную троицу Козловский — Боярская — Раппопорт московские зрители уже видели в "Коварстве и любви", в 2013 году "Маска" привозила МДТ на гастроли. Правда, тогда билеты были совершенно доступны, так что дело, вероятно, все же не в пресловутой кинославе Козловского.

Ответ на вопрос, "что неладно в Датском королевстве?", стоит искать в зрительном зале. "Гамлета" показывают на Новой сцене театра "Мастерская Петра Фоменко". Помещение там действительно не очень большое, а из-за того, что актеры постоянно перемещаются по залу, пришлось убрать несколько рядов.

© РИА Новости. Евгений Биятов
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Актёры Ксения Раппопорт в роли Гертруды и Данила Козловский в роли Гамлета в сцене из спектакля "Гамлет" в рамках фестиваля "Золотая Маска"

Несмотря на позднее начало — в 20:00 — в начале девятого в зале по-прежнему горел свет, а зал был наполовину пуст. Лишь к третьему звонку партер начал стихийно заполняться, но отнюдь не рядовыми зрителями. Режиссеры, актеры, журналисты, критики, политические деятели, рестораторы — элита, которая вряд ли отстояла за этими билетами очередь. Казалось, что все вокруг знакомы между собой и уже обсуждают, где проведут остаток вечера после спектакля.

В первом ряду актер Константин Костолевский с женой смеялся над чем-то с директором Большого театра Владимиром Уриным. Рядом Александр Калягин беседовал с ректором ГИТИСа Григорием Заславским. Позади устраивался советник президента по вопросам культуры Владимир Толстой, из ложи выглядывал Олег Меньшиков. Вопреки прогнозам пользователей соцсетей, здесь оказалось не "сборище олигархов", а просмотр "для своих".

© РИА Новости. Евгений Биятов
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Актеры Елизавета Боярская в роли Офелии и Данила Козловский в роли Гамлета в сцене из спектакля "Гамлет" в рамках фестиваля "Золотая Маска"


Намек на менее профессиональную аудиторию был лишь в амфитеатре. Пока партер одобрительно кивал и даже шевелил губами вслед за актерами, повторяя слова знаменитых гамлетовских монологов, публика на задних рядах откровенно скучала. Несколько человек уснули, другие играли в игры на телефон, третьи ерзали и кашляли. Спектакль длился два часа без антракта. Несмотря на то что Лев Додин значительно переработал шекспировский текст, избавившись от многих сцен и персонажей, казалось, что для части зала действие все равно было затянуто.

Не спасали ни новаторские декорации, отсылавшие к периоду перестройки, ни провокационные вкрапления в текст, ни Козловский, играющий на флейте, ни голые ноги Ксении Раппопорт и кружевные трусики Лизы Боярской. Зрители то и дело поглядывали на часы.

© РИА Новости. Евгений Биятов
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Прогон спектакля "Гамлет" в рамках фестиваля "Золотая Маска"


Кульминацией пьесы оказался не культовый монолог "Быть или не быть", прочитанный Гамлетом на лестнице между ног Офелии, а выход актеров и режиссера на поклон. Зал мгновенно преобразился — минуту назад спавшие зрительницы побежали к сцене с букетами цветов, все как по команде достали телефоны и начали фотографировать исполнителей. Затянувшиеся аплодисменты переросли в бурную овацию с криками "Браво!".

Непонятно, были ли они адресованы актерской игре Данилы Козловского или самим зрителям, потратившим два прожиточных минимума, чтобы на него посмотреть. Но, как говорит Гамлет, "цель театра — держать зеркало перед человечеством, являя каждому веку и сословию его точное подобие и отпечаток".

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Культура
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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galaction.tereshin
Я не против, чтобы россияне тратили деньги на ветер (например, на разглядывание кружевных труселей Офелии в вышеупомянутом "Гамлете").
16:15
06.04.2017
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