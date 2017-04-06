"Время первых": Миронов и Хабенский впервые вместе. В космосе

МОСКВА, 6 апреля — РИА Новости, Павел Гайков. В российском прокате 6 апреля стартует фильм "Время первых" с Евгением Мироновым и Константином Хабенским в главных ролях. Судьба проекта, рассказывающего о героическом выходе Алексея Леонова в открытый космос, под стать легендарному полету "Восхода-2" в марте 1965-го.

На пути к своей цели создателям фильма пришлось столкнуться со всеми мыслимыми препятствиями, которые могли бы стать фатальными для любого другого проекта. Но создателям киноленты "Время первых", как и первым покорителям космоса, отступать было некуда.

Впервые об этом фильме было официально объявлено летом 2014-го на питчинге "Фонда кино", который прошел в здании МИА "Россия сегодня". Проект получил одобрение экспертов и финансовую поддержку. "Время первых" должен был снимать Сергей Бодров, а премьера была назначена на 2016 год.

Но этим планам не суждено было сбыться. Неубедительные сборы голливудского долгостроя Бодрова "Седьмой сын", вышедшего в мировой прокат в конце 2014-го, могли стать одной из причин того, что через полгода съемки "Времени первых" начались под руководством другого режиссера — Юрия Быкова.

Это был очень интригующий выбор продюсеров Тимура Бекмамбетова и Евгения Миронова. Выпускник ВГИКа и герой фестиваля "Кинотавр", снявший свой первый полнометражный фильм при поддержке Алексея Учителя, Быков зарекомендовал себя как автор реалистичного, жесткого, социального кино.

В тот момент он как раз начинал работать в коммерческом кинематографе под руководством Тимура Бекмамбетова. Режиссер-автор во главе эффектной космической драмы — модель, принесшая успех "Гравитации" и "Интерстеллару". Однако в начале 2016-го пришла новость о том, что Быков отстранен от проекта, а его место занял Дмитрий Киселев.

"Не пошло. Это было обоюдное ощущение — и у Юры, и у меня, — объяснил Тимур Бекмамбетов во время прямого общения с подписчиками группы РИА Новости "ВКонтакте".

"Это особенный фильм, — добавил Бекмамбетов. — Мы рассказываем историю настоящего живого героя, который, слава богу, все еще с нами. Дима Киселев отвечал не за зрелищность, а за то, чтобы фильм получился эмоциональным, чтобы история была честная, четкая и трогательная".

Дмитрий Киселев работал с Бекмамбетовым со времен "Ночного дозора". Он занимался созданием компьютерных визуальных эффектов на заре индустрии. Его отличало мастерское монтажное видение: за монтаж фильма "Дневной дозор" он был удостоен премии "Золотой орел".

Дмитрий Киселев, автор большого числа ярких рекламных роликов и нескольких знаковых музыкальных клипов, был также режиссером второй съемочной группы на самом успешном голливудском экшен-проекте Бекмамбетова "Особо опасен", в котором участвовал и Константин Хабенский.

© Предоставлено: кинокомпания Bazelevs Кадр из фильма «Время первых» (реж. Дмитрий Киселев, 2017)

Дмитрий — мастер эффектных кадров и зрелищных сцен. Создатели "Времени первых" сначала объявили, что Киселев будет работать только над созданием космических эпизодов картины, но в итоге он переснял ее целиком.

"С приходом Дмитрия появились новые обстоятельства, которые проверяют человеческие качества наших героев, — описал перемены в интервью РИА Константин Хабенский. — На первый план выходят совсем другие черты. Конечно, перестраиваться было тяжело. Местами напоминало эпизод из фильма: "Космический корабль проверку не прошел". Довольно экстремальные условия".

"Время первых" — первый по-настоящему масштабный отечественный фильм о покорении космоса, и его создателям пришлось многое изобретать с нуля. На площадке были построены два спускаемых аппарата "Восход-2" для наружной и интерьерной съемки.

Фильм изначально снимался в 3D, и чтобы массивный стереориг с двумя кинокамерами мог свободно проникать и двигаться, макет космического корабля сделали раздвижным: он, как апельсин, состояли из шести "долек", каждая из которых могла ездить по своим рельсам и управлялась дистанционно. Были в точности воссозданы скафандры и шлемы космонавтов, оборудование корабля и ЦУПа, в том числе и засекреченное.

© Фото предоставлено кинокомпанией Базелевс На съемочной площадке фильма "Время первых"

"Нам помогал консультант Виктор Благов из РКК "Энергия", участвовавший в запуске "Восхода-2", — вспоминал художник-бутафор Александр Рыбкин. – Увидев нашу работу, он первым делом спросил: где вы взяли эти приборы? Мы поспешили его успокоить: оборудование космического корабля мы сделали сами, вручную. Восстановили шрифты того времени для лазерной гравировки надписей. Фрезеровка корпусов, резка и гравировка циферблатов, лазерная резка стрелок, сборка, окрашивание, расписывание, лакировка, воссоздание оригинальной оплетки проводов, поиск нужной цветовой температуры лампочек — в этой работе пришлось учесть сотни мельчайших нюансов".

Для съемок были созданы "цифровые дублеры" исполнителей главных ролей: для этого Миронов и Хабенский прошли процедуру 3D-сканирования на круговой установке из десятков фотоаппаратов. Эта технология позволяет вставлять в кадр фигуры актеров для создания самых сложных сцен. Эпизоды, действие которых происходит в космосе, — новое достижение специалистов по визуальным эффектам студии CGF, которая занималась всеми крупными фильмами Бекмамбетова.

© Базелевс Продакшн (2017) Кадр из фильма "Время первых"

"Время первых" представляет уникальный актерский дуэт Миронова и Хабенского, которые прежде не снимались вместе. Изображая пребывание в невесомости, они подолгу зависали на тросах и кранах, стараясь выглядеть при этом абсолютно расслабленно. Вдвоем они провели много часов, будучи привязанными к ложементам крохотного корабля.

Позже, общаясь с подписчиками группы РИА Новости "ВКонтакте", Миронов жаловался, что в тот момент впервые в жизни испытал приступ клаустрофобии, но на съемках не подал вида. Готовясь к съемкам, Евгений Миронов прошел испытание на центрифуге завода "Звезда", на которой упражнялись космонавты первого отряда, и попробовал разные другие тренажеры, а также примерил настоящие скафандры космонавтов.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © РИА Новости Миронов о благотворительной акции, приуроченной к выходу фильма

В этой картине известный актер Миронов выступил в роли продюсера и впервые сотрудничал с Бекмамбетовым. В преддверии релиза впервые объединили свои силы три благотворительных фонда — "Подсолнух" Бекмамбетова, "Артист "Миронова" и "Фонд Константина Хабенского", – которые запустили акцию #Времяземныхгероев.

В школах и вузах в марте прошел конкурс сочинений: лучшие работы будут записаны на флешку и выпущены в открытый космос с борта МКС, экипаж которой также посмотрит "Время первых". На сайте "Кинопоиск.ру" к премьере фильма стартовала игра, пользователю которой предлагается почувствовать себя на месте Алексея Леонова. А в московском киноцентре "Каро-11. Октябрь" открылась фотовыставка "Первый в открытом космосе" — подборка уникальных снимков из жизни Алексея Леонова, хранящихся в архиве МИА "Россия сегодня".