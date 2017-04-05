Путин и Мирзиёев осмотрят выставку "Сокровища Нукуса" в музее имени Пушкина

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев в среду вечером посетят выставку "Сокровища Нукуса" в Музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве.

"Характерно, что этим вечером мы вместе с Шавкатом Миромоновичем посетим Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина. И там открывается выставка "Сокровища Нукуса", на которой представлены художественные произведения и археологические предметы из собраний узбекских музеев, в том числе прославленного советского художника, этнографа, много сделавшего для популяризации русской культуры на востоке Игоря Витальевича Савицкого", — рассказал Путин в ходе заявления для СМИ по итогам переговоров лидеров России и Узбекистана.

Путин отметил, что в ноябре 2016 года в Узбекистане с успехом прошли дни культуры России и теперь ответные мероприятия пройдут в РФ.