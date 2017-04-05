"Эдик, что ты сегодня ел?": бабушки осваивают видеоблоги

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости, Виктория Сальникова. Во многих культурных центрах существуют курсы компьютерной грамотности для пенсионеров. Но некоторые пожилые люди сами могут обучать: например, как смонтировать ролик для YouTube или записать видео для Instagram, которое побьет рекорды по просмотрам. РИА Новости отобрало несколько заслуживающих внимания блогов, созданных людьми старшего поколения.

Освоив хромакей

На YouTube набирает популярность канал под лаконичным названием "Канал Татьяны" — его несколько лет назад создала пенсионерка из Хакасии Татьяна Субботина. Судя по описанию в профиле, изначально она планировала рассказывать о своей жизни в Таиланде, однако увлеклась компьютерной графикой.

"Большинство видео о Таиланде снимают молодые люди. Я, как видите, человек уже немолодой", — говорит Татьяна на первом видео.

По словам женщины, на Пхукет ее пригласили работать няней трехлетнего ребенка. Поначалу Татьяна снимала видео о жизни в городе — про аквапарки, рынки, праздники, магазины. После, судя по всему, переехала в Санкт-Петербург — следующие ее видео посвящены жизни в Северной столице. Но интерес интернет-пользователей к ее каналу появился после публикации сразу нескольких видео с использованием хромакея.

Это технология съемки, которая часто используется в кинематографе и рекламе. При необходимости создать фон, который невозможно найти в естественной среде, актеров снимают на зеленом фоне, который при монтаже меняют на необходимую локацию.

Именно эту технологию освоила Татьяна. На самом популярном видео она плавает в море под романтичную музыку, рассказывает анекдот о Вовочке и рекомендует разрабатывать кисти рук с помощью мячика. Пенсионерка также записала несколько обучающих видео о создании зеленого фона и монтаже роликов.

У Татьяны есть еще два канала: на первом она читает сказки, а на втором выкладывает ролики о Свинке Пеппе, которые придумывает и снимает сама. Видео созданы с использованием хромакея.

Еще одна любимая тема Татьяны — кулинарные рецепты, ими она также с удовольствием делится с подписчиками.

Дети, позвоните маме

Еще один популярный проект принадлежит пенсионерке Галине Беретте, которая называет себя "блогером от Бога". По ее словам, она завела аккаунт в Instagram для того, чтобы общаться с детьми — дочерью Оксаной и сыновьями Эдуардом, Станиславом и их женами.

"Мои дети меня не слушают. Итог: я всегда вижу окончательный результат и оказываюсь права на 100%", — написано в ее профиле.

Публикация от 🙋👨‍👨‍👦Галя Беретта (@galina_merts) Янв 24 2017 в 4:59 PST

Галина предпочитает снимать короткие ролики с помощью фронтальной камеры смартфона. На своем первом видео она, например, спрашивает у Эдуарда о еде.

"Эдик, здравствуй, контроль на линии. Скажи, пожалуйста, чем ты сегодня завтракал, обедал и… скоро ужин. Гулял ли ты на улице? Дышал ли ты на улице? И перечисли мне все, что ты сегодня покушал", — говорит она.

Публикация от 🙋👨‍👨‍👦Галя Беретта (@galina_merts) Янв 24 2017 в 6:51 PST

Галина нередко жалуется подписчикам, например рассказывает о том, что находится в санатории, который больше "похож на интернат для престарелых", и сетует на троих детей, который "перестали ей звонить". Женщина также дает жизненные советы — о правильном планировании времени, похудении и использовании косметики. Поклонники Галины ее поддерживают: они требуют от Эдика ответов и просят их усыновить.

Публикация от 🙋👨‍👨‍👦Галя Беретта (@galina_merts) Фев 2 2017 в 2:54 PST

Сейчас у Галины около 13,5 тысячи подписчиков. Она регулярно загружает новые ролики и публикует видеоответы своих детей. В целом у Галины получился юмористический семейный аккаунт с посылом: дети, не забывайте о родителях.

Байки дяди Коли

Другой популярный канал на YouTube принадлежит пенсионеру с ником дядя Коля. Он создал его два года назад для того, чтобы "рассказывать о своем детстве и юности в деревне, о службе в морфлоте и о том, чем жила молодежь в 70-80-х". Видео дяди Коли сняты качественно — с опенингами и графическими эффектами.

"Мое появление в интернете для меня самого было неожиданность, но, скажу честно, настоял сын. Мы иногда вечерами собираемся за чашкой чая — и не только, — ужинаем. Ему интересно, когда я рассказываю о своей молодости", — говорит он на первом видео, посвященном советским дискотекам.

Дядя Коля говорит, что пытается экспериментировать со своими видео, чтобы подписчикам "не было скучно". Например, в ролике под названием "Звуки из Ада! Пранк времен СССР" он рассказывает о том, как напугать соседа с помощью нитки и канифоли.

Среди видеороликов о поездках на картошку, работе в колхозе, первом телевизоре, распаде СССР можно найти и мистические байки о духах и ведьмах, с которыми дядя Коля сталкивался лично.

Но на самом популярном видео дяди Коли, которое набрало более 400 тысяч просмотров, рассказывается о том, как "дедовским способом" вывести двойку из дневника или тетрадки.