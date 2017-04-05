"Эдик, что ты сегодня ел?": бабушки осваивают видеоблоги

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости, Виктория Сальникова. Во многих культурных центрах существуют курсы компьютерной грамотности для пенсионеров. Но некоторые пожилые люди сами могут обучать: например, как смонтировать ролик для YouTube или записать видео для Instagram, которое побьет рекорды по просмотрам. РИА Новости отобрало несколько заслуживающих внимания блогов, созданных людьми старшего поколения.
Освоив хромакей"Канал Татьяны" — его несколько лет назад создала пенсионерка из Хакасии Татьяна Субботина. Судя по описанию в профиле, изначально она планировала рассказывать о своей жизни в Таиланде, однако увлеклась компьютерной графикой.
"Большинство видео о Таиланде снимают молодые люди. Я, как видите, человек уже немолодой", — говорит Татьяна на первом видео.
По словам женщины, на Пхукет ее пригласили работать няней трехлетнего ребенка. Поначалу Татьяна снимала видео о жизни в городе — про аквапарки, рынки, праздники, магазины. После, судя по всему, переехала в Санкт-Петербург — следующие ее видео посвящены жизни в Северной столице. Но интерес интернет-пользователей к ее каналу появился после публикации сразу нескольких видео с использованием хромакея.
Это технология съемки, которая часто используется в кинематографе и рекламе. При необходимости создать фон, который невозможно найти в естественной среде, актеров снимают на зеленом фоне, который при монтаже меняют на необходимую локацию.
Именно эту технологию освоила Татьяна. На самом популярном видео она плавает в море под романтичную музыку, рассказывает анекдот о Вовочке и рекомендует разрабатывать кисти рук с помощью мячика. Пенсионерка также записала несколько обучающих видео о создании зеленого фона и монтаже роликов.
У Татьяны есть еще два канала: на первом она читает сказки, а на втором выкладывает ролики о Свинке Пеппе, которые придумывает и снимает сама. Видео созданы с использованием хромакея.
Еще одна любимая тема Татьяны — кулинарные рецепты, ими она также с удовольствием делится с подписчиками.
Дети, позвоните маме
"Мои дети меня не слушают. Итог: я всегда вижу окончательный результат и оказываюсь права на 100%", — написано в ее профиле.
Галина предпочитает снимать короткие ролики с помощью фронтальной камеры смартфона. На своем первом видео она, например, спрашивает у Эдуарда о еде.
"Эдик, здравствуй, контроль на линии. Скажи, пожалуйста, чем ты сегодня завтракал, обедал и… скоро ужин. Гулял ли ты на улице? Дышал ли ты на улице? И перечисли мне все, что ты сегодня покушал", — говорит она.
Галина нередко жалуется подписчикам, например рассказывает о том, что находится в санатории, который больше "похож на интернат для престарелых", и сетует на троих детей, который "перестали ей звонить". Женщина также дает жизненные советы — о правильном планировании времени, похудении и использовании косметики. Поклонники Галины ее поддерживают: они требуют от Эдика ответов и просят их усыновить.
Сейчас у Галины около 13,5 тысячи подписчиков. Она регулярно загружает новые ролики и публикует видеоответы своих детей. В целом у Галины получился юмористический семейный аккаунт с посылом: дети, не забывайте о родителях.
Байки дяди Коли
"Мое появление в интернете для меня самого было неожиданность, но, скажу честно, настоял сын. Мы иногда вечерами собираемся за чашкой чая — и не только, — ужинаем. Ему интересно, когда я рассказываю о своей молодости", — говорит он на первом видео, посвященном советским дискотекам.
Дядя Коля говорит, что пытается экспериментировать со своими видео, чтобы подписчикам "не было скучно". Например, в ролике под названием "Звуки из Ада! Пранк времен СССР" он рассказывает о том, как напугать соседа с помощью нитки и канифоли.
Среди видеороликов о поездках на картошку, работе в колхозе, первом телевизоре, распаде СССР можно найти и мистические байки о духах и ведьмах, с которыми дядя Коля сталкивался лично.
Но на самом популярном видео дяди Коли, которое набрало более 400 тысяч просмотров, рассказывается о том, как "дедовским способом" вывести двойку из дневника или тетрадки.