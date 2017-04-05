США
5.045 апреля16:50МСК
USD55.89-0.66
EUR59.69-0.55
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

"Эдик, что ты сегодня ел?": бабушки осваивают видеоблоги

15:5605.04.2017
(обновлено: 15:57 05.04.2017)
05512
Скриншот видео, Канал Татьяны
© Фото: "Канал Татьяны"

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости, Виктория Сальникова. Во многих культурных центрах существуют курсы компьютерной грамотности для пенсионеров. Но некоторые пожилые люди сами могут обучать: например, как смонтировать ролик для YouTube или записать видео для Instagram, которое побьет рекорды по просмотрам. РИА Новости отобрало несколько заслуживающих внимания блогов, созданных людьми старшего поколения. 

Освоив хромакей

Третий возраст: истории людей, кардинально изменивших свою жизнь на пенсии
На YouTube набирает популярность канал под лаконичным названием "Канал Татьяны" — его несколько лет назад создала пенсионерка из Хакасии Татьяна Субботина. Судя по описанию в профиле, изначально она планировала рассказывать о своей жизни в Таиланде, однако увлеклась компьютерной графикой. 

"Большинство видео о Таиланде снимают молодые люди. Я, как видите, человек уже немолодой", — говорит Татьяна на первом видео.

По словам женщины, на Пхукет ее пригласили работать няней трехлетнего ребенка. Поначалу Татьяна снимала видео о жизни в городе — про аквапарки, рынки, праздники, магазины. После, судя по всему, переехала в Санкт-Петербург — следующие ее видео посвящены жизни в Северной столице. Но интерес интернет-пользователей к ее каналу появился после публикации сразу нескольких видео с использованием хромакея. 

Это технология съемки, которая часто используется в кинематографе и рекламе. При необходимости создать фон, который невозможно найти в естественной среде, актеров снимают на зеленом фоне, который при монтаже меняют на необходимую локацию. 

Именно эту технологию освоила Татьяна. На самом популярном видео она плавает в море под романтичную музыку, рассказывает анекдот о Вовочке и рекомендует разрабатывать кисти рук с помощью мячика. Пенсионерка также записала несколько обучающих видео о создании зеленого фона и монтаже роликов. 

У Татьяны есть еще два канала: на первом она читает сказки, а на втором выкладывает ролики о Свинке Пеппе, которые придумывает и снимает сама. Видео созданы с использованием хромакея.

Еще одна любимая тема Татьяны — кулинарные рецепты, ими она также с удовольствием делится с подписчиками. 

Дети, позвоните маме

Ольга Кондрашева
© Oldushka
Неустаревшая модель: как блистать на подиуме в 71 год
Еще один популярный проект принадлежит пенсионерке Галине Беретте, которая называет себя "блогером от Бога". По ее словам, она завела аккаунт в Instagram для того, чтобы общаться с детьми — дочерью Оксаной и сыновьями Эдуардом, Станиславом и их женами. 

"Мои дети меня не слушают. Итог: я всегда вижу окончательный результат и оказываюсь права на 100%", — написано в ее профиле. 

Галина предпочитает снимать короткие ролики с помощью фронтальной камеры смартфона. На своем первом видео она, например, спрашивает у Эдуарда о еде. 

"Эдик, здравствуй, контроль на линии. Скажи, пожалуйста, чем ты сегодня завтракал, обедал и… скоро ужин. Гулял ли ты на улице? Дышал ли ты на улице? И перечисли мне все, что ты сегодня покушал", — говорит она.

Галина нередко жалуется подписчикам, например рассказывает о том, что находится в санатории, который больше "похож на интернат для престарелых", и сетует на троих детей, который "перестали ей звонить". Женщина также дает жизненные советы — о правильном планировании времени, похудении и использовании косметики. Поклонники Галины ее поддерживают: они требуют от Эдика ответов и просят их усыновить. 

Сейчас у Галины около 13,5 тысячи подписчиков. Она регулярно загружает новые ролики и публикует видеоответы своих детей. В целом у Галины получился юмористический семейный аккаунт с посылом: дети, не забывайте о родителях.  

Байки дяди Коли

Первый тур вступительных экзаменов на обучение актерскому мастерству
© Фото предоставлено пресс-службой международного театрального центра "Легкие люди"
Из пенсионеров в актеры: как попасть на сцену, если минуло 60
Другой популярный канал на YouTube принадлежит пенсионеру с ником дядя Коля. Он создал его два года назад для того, чтобы "рассказывать о своем детстве и юности в деревне, о службе в морфлоте и о том, чем жила молодежь в 70-80-х". Видео дяди Коли сняты качественно — с опенингами и графическими эффектами.

"Мое появление в интернете для меня самого было неожиданность, но, скажу честно, настоял сын. Мы иногда вечерами собираемся за чашкой чая — и не только, — ужинаем. Ему интересно, когда я рассказываю о своей молодости", — говорит он на первом видео, посвященном советским дискотекам. 

Дядя Коля говорит, что пытается экспериментировать со своими видео, чтобы подписчикам "не было скучно". Например, в ролике под названием "Звуки из Ада! Пранк времен СССР" он рассказывает о том, как напугать соседа с помощью нитки и канифоли. 

Среди видеороликов о поездках на картошку, работе в колхозе, первом телевизоре, распаде СССР можно найти и мистические байки о духах и ведьмах, с которыми дядя Коля сталкивался лично. 

Но на самом популярном видео дяди Коли, которое набрало более 400 тысяч просмотров, рассказывается о том, как "дедовским способом" вывести двойку из дневника или тетрадки. 

Комментировать
+
Культура
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена