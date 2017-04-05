В Москве спрос на стихотворные сборники Евтушенко вырос в пять раз

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Спрос на произведения поэта Евгения Евтушенко увеличился в пять раз, читатели особенно интересуются сборниками "Со мною вот что происходит", "Между городом Да и городом Нет", "Поэт в России – больше, чем поэт", сообщили РИА Новости в пресс-службе сети книжных магазинов "Московский дом книги".

Классик советской и российской поэзии, шестидесятник Евгений Евтушенко 1 апреля скончался в США на 85-м году жизни от остановки сердца.

"Спрос на сборники стихотворений известного поэта-шестидесятника Евгения Евтушенко после известия о его смерти вырос в пять раз. Особенно много читателей было в выходные – сразу после трагического известия. Некоторые специально пришли, чтобы приобрести томик избранных стихотворений известного поэта, среди наиболее популярных книг – авторские сборники "Не умею прощаться", "Со мною вот что происходит", "Между городом Да и городом Нет", "Поэт в России – больше, чем поэт" и "Я пришел в XXI век ", – сообщила руководитель сети книжных Надежда Михайлова, чьи слова приводит пресс-служба.

По ее словам, такое повышение спроса составляет около 40% от общих продаж произведений Евгения Евтушенко за прошедший период 2017 года.

Михайлова подчеркнула, что в главном магазине сети на Арбате оформлена памятная выкладка книг Евтушенко, а также биографических произведений о нем.