В Москве спрос на стихотворные сборники Евтушенко вырос в пять раз
09:5805.04.2017
(обновлено: 10:02 05.04.2017)
6503
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Спрос на произведения поэта Евгения Евтушенко увеличился в пять раз, читатели особенно интересуются сборниками "Со мною вот что происходит", "Между городом Да и городом Нет", "Поэт в России – больше, чем поэт", сообщили РИА Новости в пресс-службе сети книжных магазинов "Московский дом книги".
Классик советской и российской поэзии, шестидесятник Евгений Евтушенко 1 апреля скончался в США на 85-м году жизни от остановки сердца.
"Спрос на сборники стихотворений известного поэта-шестидесятника Евгения Евтушенко после известия о его смерти вырос в пять раз. Особенно много читателей было в выходные – сразу после трагического известия. Некоторые специально пришли, чтобы приобрести томик избранных стихотворений известного поэта, среди наиболее популярных книг – авторские сборники "Не умею прощаться", "Со мною вот что происходит", "Между городом Да и городом Нет", "Поэт в России – больше, чем поэт" и "Я пришел в XXI век ", – сообщила руководитель сети книжных Надежда Михайлова, чьи слова приводит пресс-служба.
Евгений Евтушенко родился в 1932 году в семье геологов, родители с детства прививали ему любовь к литературе.
Публиковаться Евтушенко начал с 17 лет, его первое стихотворение напечатала газета "Советский спорт" в 1949 году.
Первая книга стихов "Разведчики грядущего" выходит в 1952 году, и в этом же году его приняли в Союз писателей.
В 1963 году Евтушенко прогневал Никиту Хрущева, отдав свою автобиографию для публикации во Франции
в 1991 году поэт заключает контракт с американским университетом в Оклахоме и уезжает с семьёй преподавать литературу.
Евгений Евтушенко на съемочной площадке. 1983 год
Евгений Евтушенко в гримерной киностудии "Мосфильм".
Советский, российский поэт Евгений Александрович Евтушенко.
Евгений Евтушенко во время выступления на авторском вечере в спорткомплеке "Олимпийский".
Евгений Евтушенко на международном рок-фестивале в Лужниках в Москве.
Евгений Евтушенко на XVIII Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске".
Евгений Евтушенко на открытии собственного музея в Переделкино, где представлены картины из личного собрания поэта и авторские фотографии, сделанные в разные годы.
Евгений Евтушенко на своем творческом вечере в Политехническом музее.
Дмитрий Медведев вручает Государственную премию за 2009 год в области литературы и искусства Евгению Евтушенко на торжественной церемонии в Кремле.
Евгений Евтушенко перед творческим вечером, посвященном дню рождения поэта и выходу 12-томного собрания его сочинений, в Культурном центре ЗИЛ в Москве.
Евгений Евтушенко на творческом вечере, посвященном дню рождения поэта и выходу 12-томного собрания его сочинений, в Культурном центре ЗИЛ в Москве.
По ее словам, такое повышение спроса составляет около 40% от общих продаж произведений Евгения Евтушенко за прошедший период 2017 года.
Михайлова подчеркнула, что в главном магазине сети на Арбате оформлена памятная выкладка книг Евтушенко, а также биографических произведений о нем.