Додин представит свою версию "Гамлета" на фестивале "Золотая Маска"

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Малый драматический театр под руководством всемирно известного режиссера Льва Додина 5 и 6 апреля на сцене "Мастерской Петра Фоменко" представит спектакль "Гамлет" в рамках фестиваля номинантов на национальную театральную премию "Золотая Маска", сообщили в пресс-службе фестиваля.

Спектакль "Гамлет" номинирован на премию "Золотая Маска" в пяти номинациях: лучший спектакль в драме, лучшая работа режиссера — Лев Додин, лучшие актерские работы — Ксения Раппопорт и Данила Козловский, лучшая актерская работа второго плана — Сергей Курышев.

"Всякий человек, занимающийся театром, думает о "Гамлете". Но у меня всегда что-то внутренне сопротивлялось, я никак не мог связать концы с концами в Шекспире, потому что понимал, что это великое произведение, а главное — великая поэзия. Но постепенно складывался круг размышлений, разбираясь не столько в пьесе, сколько пытаясь разобраться в явлении Гамлета, гамлетизма, в том, как мы к нему относимся. Почему Гамлет традиционно великий гуманист, притом, что за ним немалый шлейф крови", — сказал накануне московской премьеры Додин.

Режиссер подчеркнул, что это достаточно свободное сочинение для сцены по произведениям Саксона Грамматика, Рафаэля Холиншеда, Уильяма Шекспира и Бориса Пастернака. "Мы попытались подумать обо всем этом посредством всех этих великих товарищей", — сказал режиссер.

"Сегодня загадка великого гуманизма великого Гамлета снова требует если не разгадки — она, по-видимому, невозможна, — то хотя бы еще одной попытки осмысления. Эта история ставит перед нами все новые и новые вопросы", — сказал Додин.

Он сообщил РИА Новости, что через год предполагаются гастроли со спектаклем "Гамлет" в США и Великобритании.

"А сейчас мы отправляемся в Вашингтон со спектаклем "Три сестры", — добавил режиссер.