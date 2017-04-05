В Калининграде открывается фестиваль искусств "Янтарное ожерелье"

КАЛИНИНГРАД, 5 апр — РИА Новости. Международный фестиваль искусств "Янтарное ожерелье" открывается в среду в калининградской филармонии гала-концертом "Весенние голоса. Хиты и звезды".

Фестиваль пройдет в Калининграде в 28-й раз, его организаторы — министерство культуры РФ, министерство по культуре и туризму Калининградской области, калининградская областная филармония при поддержке дипломатических представительств в Калининграде стран-участниц фестиваля – Польши, Литвы, Латвии, США.

"Этот концерт будет праздником большой музыки, для которой не существует "низких жанров" — прозвучит все, что мы так любим: популярные оперные арии, дуэты, сцены из оперетт, мюзиклов, шлягеры эстрады", — сообщили в филармонии.

Фестивальные концерты будут проходить на протяжении более чем двух месяцев, причем не только в зале калининградской филармонии, но и за рубежом: в литовской Клайпеде и польском Гданьске.

Зрители смогут услышать выступления ведущего солиста Михайловского оперного театра народного артиста России Николая Копылова, чтеца из США, выпускника Щепкинского училища Рустема Галича, а также израильского саксофониста, выступающего под псевдонимом J.Seven. Оперный певец из Китая, преподаватель московского академического училища имени Гнесиных Цзян Шанжун выступит под аккомпанемент японской органистки Хироко Иноуэ, которая с 2006 года является солисткой-органисткой калининградской филармонии.

Участниками проекта, который с огромным успехом проходил в прошлые годы, "Оперный Евросоюз", в этом году стали солисты калининградской филармонии и звезды оперной сцены Польши, Литвы, Латвии. Вокалисты Илона Багеле (Латвия), Агне Сабулите (Литва), Бартоломей Хоронжи (Польша) исполнят европейскую и русскую оперную классику.

Концертную программу, посвященную американскому композитору Джорджу Гершвину, представят его соотечественники — дирижер Марк Мандарано, пианистка Кэти Махан, певцы Мишель Брэдли и Сидней Аутлоу. Закрывается "Янтарное ожерелье-2017" 10 июня концертом Большого симфонического оркестра России имени Чайковского под руководством Владимира Федосеева.