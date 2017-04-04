Лауреатом премии памяти Линдгрен в 2017 году стал Вольф Эрльбрух

СТОКГОЛЬМ, 4 апр – РИА Новости, Людмила Божко. Международная премия памяти Астрид Линдгрен за 2017 год, вручаемая за вклад в развитие детской и юношеской литературы, присуждена немецкому иллюстратору и автору книг для детей Вольфу Эрльбруху, сообщила во вторник в Стокгольме председатель жюри премии Буель Вестин.

В этом году среди претендентов на награду были названы 226 детских писателей, иллюстраторов и организаций, работающих с детьми, из 60 стран. Среди них и пятеро писателей и иллюстраторов из России – Артур Гиваргизов, Сергей Любаев, Нина Дашевская, Владислав Крапивин и Александр Траугот.

"Лауреатом премии этого года признан немецкий писатель, иллюстратор и автор книг для детей Вольф Эрльбрух", — сказала Вестин.

Международная литературная премия памяти Астрид Линдгрен была учреждена шведским правительством в 2002 году после кончины известной писательницы для того, чтобы содействовать развитию детской и юношеской литературы. Учреждение награды стало также знаком признания и глубокого уважения Астрид Линдгрен, остающейся и сегодня одной из самых любимых и читаемых в Швеции, а также за ее пределами писательниц. Книги Астрид Линдгрен переведены на более, чем 90 языков мира.

Премия ALMA вручается с 2003 года и считается одной из крупнейших международных наград, вручаемых в области литературы для детей и подростков. Сумма денежного вознаграждения составляет 5 миллионов шведских крон (557 тысяч долларов США).

Премию за 2016 год вручили американской писательнице Мэг Розофф.