Продажу билетов на российскую вечеринку "Евровидения" приостановили

МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Организаторы российской pre-party конкурса "Евровидение-2017", запланированной на 21 апреля, временно приостановили продажу билетов, сообщает пресс-служба "Вегас Сити Холл".

Ранее организаторы сообщили, что на официальной российской вечеринке перед конкурсом "Евровидение" выступят конкурсанты из девяти стран, а также специальные гости. Предполагалось, что участница от России Юлия Самойлова исполнит конкурсную песню Flame is Burning и некоторые других.

"Изначально свое согласие на участие в концерте дали 10 стран-участников "Евровидения-2017", но из-за сложившейся политической ситуации, иностранные гости взяли паузу. Третьего апреля главы делегаций начали уведомлять организаторов, что смогут приехать в Москву только в том случае, если Россия будет допущена до голосования (на конкурсе). На данный момент организаторы мероприятия вынуждены приостановить продажу билетов на концерт и официальную pre-party Eurovision-2017 в Москве", — говорится в сообщении пресс-службы.

Организаторы уточнили, что, согласно правилам, "каналы-вещатели в странах-участниках не могут поддержать приезд на вечеринку в страну, которая не принимает участие в самом конкурсе и не голосует". Российская вечеринка в заявленном варианте пройдет в том случае, если страну допустят до участия в конкурсной программе в Киеве.