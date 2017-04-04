Организаторов "Евровидения" обвинили в неуважении к суверенитету Украины

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины раскритиковал Европейский вещательный союз за вмешательство во внутренние дела страны. Текст обращения опубликован на сайте телеканала "UA: Перший".

Тем самым Украина отреагировала на заявление генерального директора ЕВС Ингрид Делтенре о возможном бойкоте "Евровидения" в Киеве рядом вещательных компаний Европы из-за запрета на въезд в страну для российской участницы Евровидения-2017 Юлии Самойловой.

Авторы обращения призвали ЕВС "уважать суверенитет Украины", не превращать организацию в "инструмент усиления чужих политических манипуляций" и не препятствовать подобными заявлениями нормальному проведению конкурса.

Ранее Служба безопасности Украины на три года запретила Юлии Самойловой въезжать в страну из-за того, что исполнительница в 2015 году выступала в Крыму.