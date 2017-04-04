Под Рязанью откроют музей кинорежиссера Тарковского

ФЛОРЕНЦИЯ, 4 апр – РИА Новости, Сергей Старцев. Президент Международного института имени Тарковского, сын выдающегося российского кинорежиссера Андрей Тарковский-младший надеется, что в поселке Мясной Рязанской области в самом скором времени будет открыт музей его отца.
По словам собеседника агентства, главное достоинство дома Тарковского в Мясном заключается в том, что там удалось сохранить все так, как было при жизни режиссера.
"Что касается самого дома, то главное, что все там осталось так, как было при отце. Удалось сохранить подлинную мебель, его вещи и книги. Все стоит на своих местах – стол, за которым он работал, кровать, на которой спал. Весь этот мир по-прежнему существует. В конец мая я собираюсь поехать туда, ведь надо еще сделать ремонт, привести все в порядок, обеспечить охрану. Думаю, что музей там будет открыт в самом скором времени", — сказал Тарковский-младший.
"Когда он нашел это место, то вбил в землю колышек и сказал, что там будет стоять камера, и дал точные указания, где и что строить. Когда же он вновь приехал на съемочную площадку, то сказал, что построенные декорации надо сдвинуть влево ровно на один метр. Сдвинули…" — рассказал сын режиссера.
Тарковский-младший подчеркнул, что новый музей должен стать своеобразным домом творчества для молодых кинематографистов. "Мне хотелось бы, чтобы это был не просто музей, а место, которое живет интересной культурной деятельностью, куда молодые люди могли бы приехать, чтобы поработать, подумать, прочувствовать места, связанные с Тарковским. Что-то вроде дома Ингмара Бергмана на острове Фаро. Мы хотим там делать и уже организовали первые мастер-классы на серьезном международном уровне. Эту деятельность мы собираемся продолжать, для чего потребуется создание определенной инфраструктуры", — заявил он
В понедельник правительство Рязанской области сообщило, что "рассматривается возможность в перспективе создать в поселке Мясной Центр А.А. Тарковского, кинопарк, дома-имитации тех, где режиссер снимал свои фильмы". В прошлом году дом Тарковского в Мясном был включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия в качестве объекта регионального значения.
Во вторник, 4 апреля, исполняется 85 лет со дня рождения Андрея Тарковского.