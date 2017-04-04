Под Рязанью откроют музей кинорежиссера Тарковского

ФЛОРЕНЦИЯ, 4 апр – РИА Новости, Сергей Старцев. Президент Международного института имени Тарковского, сын выдающегося российского кинорежиссера Андрей Тарковский-младший надеется, что в поселке Мясной Рязанской области в самом скором времени будет открыт музей его отца.

"Основным проектом нашего института в России является создание музея Тарковского в поселке Мясной. Надо сказать, что дело это сдвинулось с мертвой точки. Мы нашли общий язык с губернатором, областным правительством и министерством культуры, договорились о том, что вокруг этого места создается заповедная зона, где не будет вестись строительство, и ничего не будет видоизменяться", — рассказал младший сын классика мирового кино в эксклюзивном интервью РИА Новости.

По словам собеседника агентства, главное достоинство дома Тарковского в Мясном заключается в том, что там удалось сохранить все так, как было при жизни режиссера.

"Что касается самого дома, то главное, что все там осталось так, как было при отце. Удалось сохранить подлинную мебель, его вещи и книги. Все стоит на своих местах – стол, за которым он работал, кровать, на которой спал. Весь этот мир по-прежнему существует. В конец мая я собираюсь поехать туда, ведь надо еще сделать ремонт, привести все в порядок, обеспечить охрану. Думаю, что музей там будет открыт в самом скором времени", — сказал Тарковский-младший.

Он отметил, что дом в Мясном Тарковский собирался запечатлеть в своем фильме "Ностальгия", который первоначально должны были совместно снимать советские и итальянские кинематографисты. Согласно замыслу режиссера, этот дом должен был принадлежать главному герою картины — русскому писателю Андрею Горчакову. Однако из-за многочисленных бюрократических препятствий и финансовых проблем копродукция развалилась, и советская сторона вышла из проекта. В итоге фильм был полностью снят в Италии, а дом в Мясном Тарковский распорядился воссоздать с точностью до последнего гвоздя под Римом на берегу Тибра.

"Когда он нашел это место, то вбил в землю колышек и сказал, что там будет стоять камера, и дал точные указания, где и что строить. Когда же он вновь приехал на съемочную площадку, то сказал, что построенные декорации надо сдвинуть влево ровно на один метр. Сдвинули…" — рассказал сын режиссера.

Тарковский-младший подчеркнул, что новый музей должен стать своеобразным домом творчества для молодых кинематографистов. "Мне хотелось бы, чтобы это был не просто музей, а место, которое живет интересной культурной деятельностью, куда молодые люди могли бы приехать, чтобы поработать, подумать, прочувствовать места, связанные с Тарковским. Что-то вроде дома Ингмара Бергмана на острове Фаро. Мы хотим там делать и уже организовали первые мастер-классы на серьезном международном уровне. Эту деятельность мы собираемся продолжать, для чего потребуется создание определенной инфраструктуры", — заявил он

В понедельник правительство Рязанской области сообщило, что "рассматривается возможность в перспективе создать в поселке Мясной Центр А.А. Тарковского, кинопарк, дома-имитации тех, где режиссер снимал свои фильмы". В прошлом году дом Тарковского в Мясном был включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия в качестве объекта регионального значения.

Во вторник, 4 апреля, исполняется 85 лет со дня рождения Андрея Тарковского.

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