Раймонд Паулс рассказал, как Евтушенко учил певца Бусулиса русскому языку

РИГА, 4 апр – РИА Новости. Латвийский композитор Раймонд Паулс рассказал, как поэт Евгений Евтушенко учил русскому языку популярного латвийского исполнителя Интарса Бусулиса, ныне активно выступающего в России.

Евтушенко скончался в субботу на 85-м году жизни в американском городе Талса (штат Оклахома), где жил и работал четверть века.

"Когда мы с Интарсом Бусулисом записывали песню на стихи Евтушенко "Дай Бог", он нам помогал: исправлял Бусулису его русский язык, подсказывал. У меня дома он рассказывал о тех людях, с кем имел честь быть знакомым, это было невероятно. Федерико Феллини, Фидель Кастро… Джон Кеннеди писал предисловие к его стихам на английском языке. Он великолепный артист, поэт", — сказал Паулс журналистам в понедельник.

По его словам, вместе с Евтушенко ушла эпоха "шестидесятников", которую он олицетворял.