Лещенко назвал Евтушенко настоящим бунтарем, который двигал жизнь вперед

РИГА, 4 апр – РИА Новости. Советский и российский поэт Евгений Евтушенко был настоящим бунтарем, который двигал жизнь вперед, заявил в интервью латвийской радиостанции Baltkom его друг певец Лев Лещенко.

Евтушенко скончался в субботу на 85-м году жизни в американском городе Талса (штат Оклахома), где жил и работал четверть века.

"Поэт в России — больше, чем поэт. Все-таки его отличала забота и стремление сделать жизнь людей лучше. Он был бунтарем, который двигал жизнь вперед. Скорбь прошла, печаль осталась. Такие не умирают, а продолжают жить в памяти народа. Женя просто задремал, он с нами", — говорит Лев Лещенко.

Российский кинодраматург, сценарист Александр Адабашьян в разговоре с радиостанцией также отметил, что Евтушенко был масштабной личностью

"Евтушенко — это личность, последний из выплеска лавы в период оттепели. Он брался за все. Он разговаривал на всех языках, не стесняясь ошибок. И его понимали", — сказал Адабашьян.