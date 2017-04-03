Центр Тарковского создадут в поселке под Рязанью, где жил режиссер

РЯЗАНЬ, 3 апр — РИА Новости. Центр Андрея Тарковского появится в поселке Мясной Рязанской области, где жил режиссер, которому 4 апреля исполнилось бы 85 лет, сообщило РИА Новости правительство региона.

Дом в поселке Мясной семья режиссера купила в 1970 году. До последнего времени в этом населенном пункте жили люди, лично знавшие Тарковского.

"Рассматривается возможность в перспективе создать в поселке Мясной Центр А.А. Тарковского, кинопарк, дома-имитации тех, где режиссер снимал свои фильмы", — говорится в сообщении.

В прошлом году достопримечательность была включена в единый государственный реестр объектов культурного наследия в качестве объекта культурного наследия регионального значения.

"Тарковский – великий российский режиссер. Мест, связанных с его именем, не так много. Село Мясное было всегда очень дорого мастеру. Уверен, что усадьбу режиссера будут посещать многочисленные туристы, все поклонники таланта Тарковского", — сказал врио губернатора Рязанской области Николай Любимов.

В день 85-летия со дня рождения Тарковского в Рязанской области открывается очередной этап проекта "Океан Солярис. Острова памяти". В нем примут участие ученые, кинодокументалисты, артисты, писатели. Состоится открытие выставки "Тарковский – жизнь в кино", где будут представлены фотографии из личного архива режиссера. Кроме того, состоится показ документального фильма "Андрей Тарковский. Воспоминания" и фильма "Андрей Рублев".