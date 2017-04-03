Путин пообещал обсудить увеличение грантовой поддержки учреждений культуры

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал поговорить с кабмином об увеличении объемов грантовой поддержки органов культуры, в частности, театров, добавив, что вопрос нужно решать через повышение уровня материального благосостояния ведущих коллективов.

В ходе Медиафорума ОНФ президента попросили оказать содействие в поддержке Пермского театра оперы и балета. По словам Путина, объем поддержки не менялся с 2012 года.

"Хотя Владимир Ростиславович (Мединский) ставил вопрос в правительстве об увеличении грантовой поддержки, так что с правительством на этот счет поговорим обязательно. Но генерально вопрос должен решаться не грантами. Гранты возникли в условиях очень сложной финансово-экономической ситуации в стране как чрезвычайный инструмент. Просто нужно повышать уровень материального благосостояния наших ведущих коллективов", — сказал Путин.

По его словам, смысл грантовой поддержки в том, чтобы сохранить ведущие музыкальные коллективы на мировом уровне. "С тем, чтобы люди, которые работают в этих коллективах, получали, прямо скажем, доходы не меньшие, чем в ведущих мировых коллективах, иначе в условиях открытых границ они просто уедут и все", — сказал Путин.

"Они ищут места для наилучшего применения своих талантов. Вот и все. Мы просто должны были повысить им уровень заработной платы", — отметил глава государства.