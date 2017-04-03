Россия представит 45 фильмов и сериалов на международном рынке в Канне

МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Более 40 российских компаний представят свои фильмы и сериалы на международном рынке телевизионного и цифрового контента MIPTV в Канне, сообщает пресс-служба Роскино в понедельник.

"С 3 по 6 апреля в Канне пройдет один из крупнейших международных рынков телевизионного и цифрового контента – MIPTV. Роскино при поддержке министерства культуры России, правительства Москвы и ПАО "Аэрофлот – Российские авиалинии" представит российские фильмы, телевизионные проекты и анимацию на стенде Roskino – Russian Cinema Worldwide. На стенде международным закупщикам свои проекты представят более 40 российских компаний: Central Partnership, Yellow, Black and White, Mirsand Ltd., Russian World Vision, WIZART и другие", — говорится в сообщении.

© Студия Тритэ (2016) Кадр из фильма "Экипаж"

В материале уточняется, что всего на рынке будет представлено 45 российских фильмов и сериалов, в том числе "Викинг" Андрея Кравчука, "После тебя" Анны Матисон, "Экипаж" Николая Лебедева", "Время первых" Дмитрия Киселева, "Контрибуция" Сергея Снежкина, 3D-сериал "Джинглики" и мультфильм "Снежная Королева 3: Огонь и Лед".

© Фото: Wizart Animation (2016) Кадр из мультфильма "Снежная королева 3. Огонь и лед"

По данным Роскино, два российских проекта (фантастический сериал "Лучше, чем люди" с Паулиной Андреевой в главной роли и детективный триллер "Территория" режиссера Вано Бурдули) вышли в финал международного конкурса сериалов MIPDrama Screenings. Также в рамках рынка Роскино впервые представит в Канне кинокомиссию Москвы, задача которой привлечь профессионалов киноиндустрии для съемок в столице России.

"Если брать крупные города, как Париж, Нью-Йорк или Лондон, они уже на той стадии, когда не рекламируют свои комиссии, так как число желающих снимать в этих городах, зашкаливает. Благодаря Кинокомиссии и льготам на съемки сегодня на кинорынках популярностью стали пользоваться многие города Восточной Европы и Латинской Америки. При системной работе по продвижению и при эффективной организации Кинокомиссии Москвы, наш город имеет все шансы стать одним из самых востребованных площадок в мире", — подчеркнула глава Роскино Екатерина Мцитуридзе, чьи слова приводятся в сообщении.