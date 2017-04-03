Мультфильм "Босс-молокосос" вторую неделю возглавляет российский кинопрокат

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Анимационный фильм "Босс-молокосос", главного героя которого озвучил Федор Бондарчук, вторую неделю держится в лидерах российского проката, заработав более миллиарда рублей, сообщает в понедельник портал kinobusiness.com.

© DreamWorks Animation (2017) Кадр из мультфильма "Босс-молокосос"

Фильм от создателей "Шрека", "Кунг-фу Панды" и "Мадагаскара" рассказывает о младенце с лидерскими задатками. Юного босса в российской версии озвучил Федор Бондарчук. В оригинале персонажам мультфильма свои голоса подарили Алек Болдуин, Стив Бушеми, Лиза Кудроу, Джимми Киммел и Тоби Магуайер. За последние выходные картина заработала 361,9 миллиона рублей, а всего за две недели проката — 1,26 миллиарда рублей.

На втором месте оказалась новинка кинопроката — фильм по японской манге "Призрак в доспехах" со Скарлетт Йохансон в главной роли, заработавший за первые выходные 296,3 миллиона рублей. Третье место также заняла новинка — мультфильм "Смурфики: затерянная деревня", чьи сборы составили 107,8 миллиона рублей. Четвертое место по итогам выходных занял новый триллер Гора Вербински "Лекарство от здоровья" со сборами в 101,5 миллиона рублей.

Замыкает пятерку лидеров сказка "Красавица и чудовище" с Эммой Уотсон, Деном Стивенсом, Юэном Макгрегором и Иеном Маккеленом, который заработал в выходные 60,5 миллиона рублей, а за три недели проката — 798,5 миллиона рублей.