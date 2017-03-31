Пранкеры разыграли музыканта Юрия Лозу

МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров пообещали в День смеха опубликовать запись звонка музыканту Юрию Лозе, прославившемуся в том числе откровенными критическими высказываниями в интервью.
Он признался, что 1 апреля у них со Столяровым выходной от розыгрышей день.
"1 апреля разыгрывают друг друга только дилетанты, мы работаем в остальные дни. 1 апреля я могу выключить телефон, чтобы меня никто не разыграл, но я даже не могу припомнить, чтобы кто-то разыгрывал, может быть, были какие-то минутные розыгрыши в детстве…" – добавил пранкер.
Кроме того, пранкеры разыграли журналистов американской газеты The New York Times, предложив им интервью от лица украинского президента Петра Порошенко. Также они пообщались с сенаторами Джоном Маккейном и Линдси Грэм и лидером большинства республиканцев в Конгрессе Митчем Макконнеллом на тему антироссийских санкций.