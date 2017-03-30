"Призрак в доспехах": эксклюзивный обзор фильма от Йоханссон и Сандерса

НЬЮ-ЙОРК, 30 мар — РИА Новости, Ольга Денисова. В российский прокат выходит фантастический фильм "Призрак в доспехах". Культовое для поклонников киберпанка научно-фантастическое анимэ 90-х годов, переносит на экран британский режиссер Руперт Сандрес.

В Гонконге недалекого будущего грань между человеческим разумом и искусственным интеллектом стерта настолько, что лишь сила духа отличает человека от созданного по его образу и подобию робота. Впрочем, героям потребуется эту силу еще и максимально проявить, чтобы уцелеть мире хай-тека. Для решения такой творческой задачи продюсеры картины собрали по-настоящему звездный ансамбль: Скарлетт Йоханссон, Жюльет Бинош, Такеши Китано. Создатели фильма рассказали РИА Новости о смешении культур и технологий на экране и в жизни.

"Эта история существует в будущем, которое уже не кажется таким далеким и недостижимым. Я поняла это как раз из-за наших усилий быть на связи друг с другом, что на самом деле делает нас более разобщенными. Фильм задает этот вопрос: в погоне за тем, чтобы охватить прогресс, готовы ли мы пожертвовать своей человеческой частью?" — поделилась своими размышлениями Скарлетт Йоханссон, представшая в образе Майора — первого человека с кибернетизированным телом.

Себя Йоханссон относит к аналоговому миру. "Возможно, я представитель последнего поколения, который помнит жизнь до Интернета. Сложно себе представить, каково это: вырасти вне реального мира с полным доступом к любой информации. Больше не надо ничего искать — все и так у тебя под рукой, достаточно только пальцем пошевелить. И мне кажется, из-за этого люди перестают задавать вопросы себе и миру. Мы стали нелюбопытны, все слишком доступно. Я до сих пор пытаюсь это принять как данность, но мне странно, что мир стал таким", — рассказала она в эксклюзивном интервью агентству.

© Фото предоставлено Централ Партнершип Кадр из фильма "Призрак в доспехах"

Гонконг, появившийся в воображении режиссера Сандерса, был частично выстроен в новозеландском Веллингтоне, где над спецэффектами работает пятикратный лауреат "Оскара" компания WETA Workshop.

Сам Сандерс открыт технологичному будущему, где смешались культуры и этносы Азии, США, Европы. "Я весьма заинтересован жить в таком будущем. Это красочный мир. В фильме мы не строим антиутопию, мы делаем красочный, яркий, психоделический мир, в котором я бы хотел жить", — признался он РИА Новости.

Сегодня же, по его словам, человеческая индивидуальность сближается с искусственным интеллектом. "Важно, чтобы это каким-то образом регулировалось. Сейчас пишутся коды, и, возможно, конституция искусственного интеллекта. Идут работы в лабораториях по всему миру в изоляции. Какими должны быть технологии и искусственный интеллект? Нам необходимо сделать так, чтобы в своем развитии, в будущем мы себя не изжили", — отметил Сандерс.

Вероятно, чтобы не потерять настоящее, в фильме о будущем ездят на автомобилях родом из 80-х и звучит Depeche Mode. Сыгравший напарника Майора Йоханссон датчанин Йохан Филип Асбек в свои 35 лет остается фанатом фильмов с Арнольдом Шварценеггером, но допускает роботизированное будущее. "Я уже сегодня сосуществую с роботами — со своим телефоном, например. Технологии — уже часть нашей жизни. Созданный режиссером Сандерсом город потрясает — такой живой, с таким смешением культур", — сказал он.

© Предоставлено Централ Партнершип Кадр из фильма "Призрак в доспехах"

Работа над картиной началась еще восемь лет назад. Продюсер, основатель и бывший генеральный директор Marvel Studios Ави Арад предложил идею Стивену Спилбергу, который в 2008 году вместе с Dream Works приобрел права на производство первого игрового фильма на основе "Призрака в доспехах". На поиски сценария, режиссера и актрисы на главную роль ушло почти восемь лет. Когда Сандерс в итоге присоединился к проекту, он пригласил на площадку еще одного режиссера, но в качестве актера. Мастер японской киноиндустрии Такеши Китано исполнил роль главы секретного управления по борьбе с киберпреступностью Дайсукэ Арамаки.

"Я вырос на фильмах Такеши — как режиссера и актера, и я понял, что лучшего Арамаки быть не может. В команде он был старейшиной, своего рода профессором. Но когда дело касалось насилия и надо было действовать, он был жестким", — говорит Сандерс о новом образе Китано.

Непривычно зрителям видеть в пространстве блокбастера и звезду французского кинематографа Жюльет Бинош. Не считать же масштабным двухминутное появление в "Годзилле" 2014 года? Вот Бинош и не считает.

"В "Годзилле" у меня был лишь небольшой эпизод, буквально на пару минут. Но тогда на съемках я чувствовала эту огромную ответственность и не ощущала себя достаточно раскованной. В этот раз все было иначе. Может быть, потому, что у меня было больше сцен, и моя героиня менялась по ходу действия", — говорит актриса.

Работы в многомиллионных проектах ее несколько пугает. "Я могу, конечно, собраться ради одной сцены, но когда тебе на плечи давит груз материальной ответственности и ожиданий, напряжение становится слишком высоким", — признает исполнительница.

Вновь окунуться в фантастическую реальность ее убедили дети. "Это действительно совсем не мое кино, не то, чем я занимаюсь. После того как я прочитала сценарий, у меня оставались вопросы, мне даже многие слова в нем были непонятны. Киберпространство, виртуальная вселенная — это не то, к чему я привыкла. Я и не фанат манги (японских комиксов — ред.). Но я была счастлива попасть в мир, о котором прежде ничего не знала. Ради этой роли мне определенно пришлось выйти из своей зоны комфорта и отправиться в путешествие в неизведанное. Я рада, что режиссер Руперт Сандерс смог быть настолько убедительным, чтобы заинтересовать меня этим проектом", — рассказала Бинош.