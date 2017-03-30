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Культура

Скарлетт Йоханссон: я ребенок последнего поколения без интернета в детстве

10:0030.03.2017
(обновлено: 10:45 30.03.2017)
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Кадр из фильма Призрак в доспехах
© Фото предоставлено Централ Партнершип

Нью-Йорк, 30 марта — РИА Новости, Ольга Денисова. В четверг, 30 марта, в кинотеатрах России и еще полусотне стран мира стартует фильм "Призрак в доспехах" — масштабный и высокотехнологичный фантастический проект студии Paramount со Скарлетт Йоханссон в роли киборга-детектива.

Американские продюсеры любят адаптировать азиатские хиты — и это именно тот случай. Популярность "Призрака в доспехах" выросла из научно-фантастического комикса-манги, который в начале 90-х нарисовал японец Масамунэ Сиро.

© Фото предоставлено Централ Партнершип
Кадр из фильма "Призрак в доспехах"

Сиро, мировая знаменитость, редко дает интервью и не выходит в свет, предпочитая жизнь затворника. Под стать ему и мир его произведения: мрачное киберпанковское будущее, где машины почти вытеснили человеческую индивидуальность.

По произведению Сиро было выпущено несколько полнометражных мультфильмов и анимационных сериалов, и вот теперь до него добрался Голливуд. Мир, который показан в фильме "Призрак в доспехах", еще в 90-е казался абсолютной фантастикой. Но сегодня уже выглядит более реалистичным.

В эксклюзивном интервью РИА Новости исполнительница главной роли Скарлетт Йоханссон поделилась своим мнением о будущем человечества.

 — Как вам кажется, сегодняшний мир похож на тот, что показан в фильме?

— Все, что мы видим в фильме, уже не кажется таким недалеким и недостижимым. Напротив. Наш мир удивительно устроен: у нас стало больше средств связи друг с другом, но сами связи при этом потерялись. Мы разобщены. И перспективы такого развития общества показаны в нашем фильме, где человечность принесена в жертву научному прогрессу. Тут есть над чем задуматься.

Кадр из фильма Призрак в доспехах
© Предоставлено Централ Партнершип
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 — Вас пугает такое будущее?

— Знаете, я представитель последнего поколения, у которого не было в детстве интернета. И мне на самом деле тяжело себе представить, каково это: вырасти вне реального мира с полным доступом к любой информации.

Больше не надо ничего искать — все и так у тебя под рукой, достаточно только пальцем пошевелить. И мне кажется, из-за этого люди перестают задавать вопросы себе и миру. Мы стали нелюбопытны, все слишком доступно. Я до сих пор пытаюсь это принять как данность, но мне странно, что мир стал таким. Я все-таки из аналогового мира.

© РИА Новости
Скарлетт Йоханссон о фильме "Призрак в Доспехах"

— При этом "Призрак в доспехах" выглядит как абсолютно виртуальный проект, мир которого создан на компьютере. Тяжело вам было погружаться в воображаемые декорации?

— В этом фильме на самом деле далеко не все компьютерное, в кадре много реальных объектов. И в сцене, где моя героиня летит вниз с крыши небоскреба, я действительно падала с крыши — просто точка приземления была ближе.

С помощью визуальных эффектов создан антураж, предметы второго и третьего планов, но все пространства были реальными, мне не приходилось ничего выдумывать.

 — А что насчет вашей виртуальной героини?

— Да, вот с ней мне пришлось включить воображение. Играть человеческий мозг, подключенный к полностью механическому телу, — это, конечно, нечто запредельное, тут есть над чем поработать. У нее совсем другой язык тела.

Как у робота у нее не может быть никакой индивидуальной черты, жеста, эмоции, никаких проявлений нашего внутреннего мира, который и делает каждого из нас уникальным. Ради такого мне пришлось проделать огромную работу над собой.

© Фото предоставлено Централ Партнершип
Кадр из фильма "Призрак в доспехах"

 

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