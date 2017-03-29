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Культура

Выступление Сокурова возобновило дискуссию о диалоге общества с властью

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Главное за 29 марта 2017 года (10)
21:3829.03.2017
(обновлено: 22:41 29.03.2017)
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Российский кинорежиссёр и сценарист Александр Сокуров. Архивное фото
© AFP 2017/ Tiziana Fabi

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Выступление режиссера Александра Сокурова на церемонии вручения национальной кинопремии "Ника" возобновило дискуссию об участии молодежи в митингах и диалоге общества с властью.

Режиссер Александр Сокуров на XXX церемонии вручения Национальной кинематографической премии НИКА в Москве
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Александр Сокуров награжден премией "Ника"

Двадцать восьмого марта на церемонии вручения премии "Ника" режиссер Александр Сокуров, получивший почетный приз "За честь и достоинство" имени Эльдара Рязанова, выразил свое мнение о несанкционированной акции, которая прошла в Москве 26 марта. По его словам, "государство совершает большую ошибку", а политики "не желают услышать молодых людей".

Музы и трубы

По мнению президента "Ники", режиссера Андрея Кончаловского, каждый человек сам решает, что ему говорить и где, но лично он считает, что церемония "Ники" — это не поле для политических дискуссий.

"Академия "Ника"- это профессиональная организация, если кому-то хочется высказаться, "Ника" предоставляет такую возможность, но я не считаю, что это правильное место. Но повторюсь, каждый может делать, что хочет и за это отвечать", — сказал РИА Новости Кончаловский.

Режиссёр Андрей Кончаловский на XXX церемонии вручения Национальной кинематографической премии НИКА
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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"Ника" - не место политики, считает Кончаловский
Глава Общественного совета при Минкультуры Павел Пожигайло отметил, что Сокуров обладает "обостренным чувством справедливости".

"Он человек очень искренний, человек, которого никакими технологиями, идеями нельзя заставить что-то делать, невозможно встроить в какой-либо политический процесс. Он говорит абсолютно то, что думает, говорит часто достаточно резко, но я лично уважаю его за то, что у него есть чему поучиться", — сказал Пожигайло, добавив, что Сокуров в этой ситуации проявил себя "как борец за правду".

Пожигайло поддержал мнение Сокурова, который заявил, что нужно активней заниматься гуманитарным развитием молодых людей, чтобы "получить думающих, свободных, самостоятельных, творчески активных людей, но без "маргинального душка".

Диалог с властью

Глава комитета по законодательству Людмила Нарусова на заседании верхней палаты в среду в своем выступлении подняла вопрос о диалоге между властью и гражданским обществом.

По ее словам, если есть намеренье всерьез выстраивать такой диалог, необходимо дополнительно определить площадки для выстраивания взаимодействия. "Нужно определять причины, которые надо победить, чтобы избежать конфронтации в обществе", — сказала Нарусова.

Кинопремия Ника
© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
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Путин: "Ника" уже 30 лет определяет вектор развития кинематографа России
Сенатора поддержала спикер Совфеда Матвиенко. "Да, нельзя делать вид, что ничего не происходит", — сказала она.

Матвиенко напомнила, что при Совфеде работает Совет по взаимодействию с гражданским обществом, но видимо этого недостаточно. "Я поддерживаю ваше предложение поручить комитету по конституционному законодательству и госстроительству подготовить предложения по подготовке более широких площадок для совместного диалога", — сказала Матвиенко.

Говоря о прошедшем 26 марта митинге в Москве, Матвиенко отметила, что его организаторы нарушили законодательство, призывая своих сторонников выйти на улицу, в то время как митинг разрешен не был. Она подчеркнула, что если организаторы были не согласны с назначенным московским правительством местом проведения мероприятия, они должны были оспорить это решение в суде.

Расследование СПЧ

Комиссия по гражданским свободам и гражданской активности в президентском Совете по правам человека (СПЧ) приняла в среду решение провести собственное расследование событий вокруг несанкционированной акции в Москве 26 марта, направить запросы в прокуратуру, МВД и мэрию Москвы, по итогам планируется подготовить доклад президенту с предложениями правозащитников, о чем сообщил РИА Новости глава комиссии СПЧ Николай Сванидзе.

Несанкционированная акция на Пушкинской площади в Москве. Архивное фото
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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СПЧ проведет расследование событий на несанкционированной акции в Москве
Ситуацию вокруг несанкционированной акции, прошедшей в Москве в минувшее воскресенье, обсудили в среду на заседании профильной комиссии СПЧ по гражданским свободам и гражданской активности. "Решения были приняты такие: провести расследование силами расширенного состава комиссии, которую я возглавляю, сегодня присутствовала уполномоченный по правам человека Москвы, привлекать также экспертов, членов ОНК, вступать в диалог и направлять запросы в государственные структуры, в частности, в прокуратуру, МВД, мэрию Москвы", — сказал Сванидзе.

Также члены совета планируют запросить у столичных властей документы, связанные с процессом согласования акции. "Один из запросов совершенно очевиден — запрос в мэрию Москвы о документации, переписке, связанной с несогласованием этого шествия 26 марта, чтобы посмотреть, что было написано организаторами, как был написан запрос, как и когда был написан ответ. Иначе говоря, важно убедиться в обоснованности отказа или в необоснованности, соответственно", — добавил Сванидзе. "Одна из конечных целей, но не единственная — это доклад президенту, разумеется, с предложениями на будущее", — заявил руководитель комиссии СПЧ. Он уточнил, что комиссия сама может направлять соответствующие запросы, но, если понадобится, запросы будут направлены за подписью председателя СПЧ Михаила Федотова.

Несанкционированная акция на Пушкинской площади в Москве. Архивное фото
© РИА Новости. Илья Питалев
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Штраф и 15 суток: в России прошли несогласованные акции протеста
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле с уважением относятся к гражданской позиции людей, но только в том случае, если они высказывают ее в формате, предусмотренном законом и в согласованных местах, что гарантирует их безопасность. Песков также отметил, что призывы выходить на улицы в центре Москвы — не что иное, как провокации.

В воскресенье в ряде регионов России прошли митинги. В Москве акция не была санкционирована властями. На Тверской и прилегающих к ней улицах, по оценкам полиции, собрались порядка 7-8 тысяч человек. Глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников сообщил РИА Новости, что были задержаны более 600 человек. Один из полицейских получил травму головы.

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Культура
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
vfbmn
Когда деятель культуры встревает в политику, это далеко не всегда идет на пользу ему или обществу. Выход за рамки профессиональной области может принижать деятеля культуры.
22:22
29.03.2017
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смех панды
Все вышедшие в воскресенье на Пушкинскую площадь "онижедети" нарушили мои права, я хотел погулять с семьей, но не смог. Сакуров не прав, есть закон и закон был нарушен, теперь пусть отвечают, а если кому то можно (потому что за них Сакуров попросил), а кому то нет, то это уже не демократия и свободное общество, а беспредел и полная распущенность. Кто дал право Сакурову противопоставлять себя и свои заявления закону?! Вечно эти деятели культуры лезут за пределы своей деятельности, ну что за люди ((
03:47
30.03.2017
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