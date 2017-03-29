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Культура

Басков не верит, что организаторы "Евровидения" отстранят Украину

19:2229.03.2017
02500
Певец Николай Басков. Архивное фото
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Российский певец Николай Басков не верит, что организаторы "Евровидения-2017" отстранят Украину от участия в конкурсе.

Эмблема конкурса Евровидение-2017
© Фото: EBU/UA:PBC
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Генеральный директор Европейского вещательного союза (ЕВС) Ингрид Делтенре заявила в интервью изданию Blick в среду, что если решение об участии России в "Евровидении" не будет достигнуто в ближайшие недели, к Украине могут быть применены санкции: в частности, она может быть временно отстранена от участия в конкурсе.

"Если приравнивать музыку к политике, все превратится в полный коллапс. Давайте и мы введем какие-нибудь ответные меры к украинским музыкантам, которые работают в России. Но я думаю, что оргкомитет "Евровидения" конкурс не отзовет — так, пообсуждали", — сказал Басков РИА Новости в среду.

По его мнению, России не стоит принимать участие в конкурсе.

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В этом году Россию на "Евровидении" должна представлять Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning. СБУ запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Российский Первый канал выразил сожаление, что Украине "не хватило здравого смысла выглядеть цивилизованно" при принятии решения.

Европейский вещательный союз (EBU) ранее предложил Первому каналу устроить спутниковую трансляцию выступления Самойловой, однако телеканал отказался, так как это противоречит смыслу мероприятия, "неукоснительным правилом которого является выступление в живом эфире на сцене "Евровидения".

Позднее вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что в Киеве готовы принять на конкурсе "Евровидение" представителя от России, но только в том случае, если российскую певицу Юлию Самойлову заменит другой конкурсант, не имеющий проблем с украинским законодательством.

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