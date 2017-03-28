Андрей Кончаловский получил премию "Ника" за лучшую режиссуру

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Национальную кинопремию "Ника" в номинации "Лучший режиссер" получил Андрей Кончаловский за фильм "Рай".

Церемония вручения премии "Ника" проходит во вторник в московском Театре имени Моссовета.

"Есть в искусстве древние профессии, апробированные тысячелетиями. Режиссер — новая профессия, ей всего больше ста лет, но режиссеры подавили всех — поглотили актеров, авторов, режиссеры стали богами…" — сказал актер Сергей Юрский, вручая приз Кончаловскому.

"Я не знаю насчет бога, но я искренне сегодня поздравляю Александра Сокурова с почетной премией "Ника". Поиск нового языка с риском провалиться — самое главное для художника", — сказал Кончаловский.

На звание "Лучшего режиссера" также претендовали Николай Досталь ("Монах и бес") и Кирилл Серебренников ("Ученик").

Премия "Ника" была учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. Ее основатель и художественный руководитель — режиссер Юлий Гусман. Президентами премии в разные годы был драматург Виктор Мережко, режиссер Эльдар Рязанов, актер Алексей Баталов. В 2013 году пост президента занял режиссер Андрей Кончаловский. Годом ранее лучшим фильмом стал "Трудно быть богом", а за лучшую режиссерскую работу посмертно был награжден автор этой картины Алексей Герман.