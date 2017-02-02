Проект Твердовского взял главный приз на кинорынке Роттердамского фестиваля

МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Новый проект режиссера Ивана Твердовского Jumpman получил на Международном кинофестивале в Роттердаме главный приз и 20 тысяч евро рынка проектов "Синемарт", сообщила пресс-служба работающей над проектом кинокомпании "Новые люди".
Новый проект Твердовского под рабочим названием Jumpman о молодом человеке с уникальными способностями был представлен на кинорынке Роттердамского кинофестиваля. По словам Мокрицкой, "Новые люди" находятся в подготовительном периоде Jumpman. Как и предыдущие фильмы режиссера, эта картина станет копродукцией с Францией и Германией. С русскоязычным названием фильма создатели пока не определились.
Твердовский — режиссер фильмов "Класс коррекции" и "Зоология", получивших многочисленные призы на международных и российских кинофестивалях.