Бречалов выступил против агрессии в адрес спорных спектаклей и выставок

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), секретарь Общественной палаты РФ Александр Бречалов заявил в интервью РИА Новости, что считает неприемлемой агрессию активистов по отношению к спорным произведениям искусства, выставкам и спектаклям, поскольку такая реакция провоцирует неправильные эмоции.

Первая в России выставка "Джок Стерджес. Без смущения" проходила в Центре фотографии братьев Люмьер и была маркирована 18+. Стерджес фотографировал девочек и девушек из нудистских общин, поясняется на сайте площадки. Сенатор Елена Мизулина и детский омбудсмен Анна Кузнецова 24 сентября обратились в Генпрокуратуру, требуя проверить выставку, а глава комиссии по безопасности Общественной палаты РФ Антон Цветков, назвав экспозицию "чистой пропагандой педофилии", пообещал приложить все допустимые законом усилия для закрытия фотовыставки. Организаторы выставки согласились ее закрыть. После этого один из активистов залил жидкостью экспозицию фотовыставки, после чего был нейтрализован представителями общественной организации "Офицеры России" и передан полиции.

"Если бы закрывали действительно то, что надо закрывать, было бы здорово. Но есть сюжеты и с писающими актерами на сцене, я побывал на таких спектаклях, и никто их не закрывает. История в Центре фотографии братьев Люмьер… это кривая история, я согласен. Но мне кажется, что на это не стоит обращать внимания. Я против оголтелой цензуры, но есть сферы, которые надо ставить под контроль закона… Я против любой агрессии: обливать, закрывать, это только разжигает разные неправильные истории, эмоции порождает. Я категорически против", — сказал Бречалов РИА Новости.

При этом он предложил создавать альтернативные мероприятия вместо того, чтобы закрывать что-либо.

"Когда я пришел в Общественную палату, мне говорили, что нужно "Эхо Москвы" закрыть. В ответ на это предложил создавать контрповестку, другой качественный и конкурентный продукт", — добавил Бречалов.

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