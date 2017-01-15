На концерте Бувара спустя 10 лет прозвучал орган Московской консерватории

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Знаменитый орган Большого зала Московской консерватории прозвучал впервые за десять лет на концерте французского органиста Мишеля Бувара, сообщает в воскресенье пресс-служба министерства культуры России.

В воскресенье со сцены звучали произведения Баха, Листа, а также французских композиторов XVII–XX веков: Куперена, Франка, Дюпре, Алена и Дюрюфле.

"Этот орган уникален. На знаменитой выставке в Париже в начале XX века, где был представлен первый дизельный двигатель, звуковой кинематограф, Транссибирская магистраль, этот орган получил золотую медаль и был признан одним из самых лучших в мире", — сказал министр культуры РФ Владимир Мединский, чьи слова приводятся в сообщении.

Он напомнил, что орган не звучал с 2006 года, а его реставрация заняла более двух лет. "Была даже создана специальная международная комиссия, которая отслеживала каждый этап реставрации инструмента", — отметил он.

В свою очередь ректор Московской консерватории Александр Соколов подчеркнул, что "основной задачей было возвращение к аутентичному состоянию инструмента и его звучания".

"Таких органов в Европе осталось не так много и они вследствие разных ремонтов потеряли часть звучания. Можно сказать, что на сегодня это единственный в Европе орган фирмы "Кавайе-Колля", обладающий аутентичным звучанием, так как большинство других подверглись серьезным переделкам", — пояснил Соколов.

Он добавил, что на реставрацию Большого зала из бюджета было выделено 102 миллиона рублей, а еще 80 миллионов предоставили спонсоры.