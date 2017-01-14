В Лондоне пройдет концерт Курентзиса, Хаматовой и Корзун

ЛОНДОН, 14 янв — РИА Новости, Мария Табак. Оркестр Теодора Курентзиса MusicAeterna даст в субботу в Лондоне концерт, все средства от которого пойдут в фонд Gift of Life, помогающий российским детям с тяжелыми онкологическими и гематологическими заболеваниями.

На вечере, который пройдет в престижном концертном зале Royal Festival Hall в Southbank Centre, прозвучит музыка из балета Сергея Прокофьева "Ромео и Джульетта".

"Греко-российский дирижер, музыкант и актер Теодор Курентзис, обладатель многочисленных музыкальных и театральных премий, в том числе шести "Золотых масок", специально для этого концерта отобрал и интерпретировал несколько фрагментов из бессмертного произведения Прокофьева", — рассказала РИА Новости представитель Gift of Life.

В концерте также примут участие известные актрисы и учредительницы фонда "Подари жизнь" Чулпан Хаматова и Дина Корзун, они прочтут отрывки из "Ромео и Джульетты" под музыку Прокофьева.

Фонд Gift of Life был основан в 2011 году, чтобы дать возможность фонду "Подари жизнь" обратиться к благотворителям за пределами России — как иностранцам, так и выходцам из России, живущим в Великобритании и других странах. Фонду уже удалось собрать более 2,5 миллиона фунтов и помочь более чем 260 детям, в том числе покупкой жизненно важных лекарств, недоступных в России, а также поисками подходящих доноров костного мозга.