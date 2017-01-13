Братья Запашные выступят на цирковом фестивале в Монте-Карло

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Дрессировщики Эдгард и Аскольд Запашные выступят с хищниками на Международном фестивале в Монте-Карло, который начнется 19 января и завершится 29 января, сообщает пресс-служба Большого Московского цирка.
"Дрессировщики, народные артисты РФ Эдгард и Аскольд Запашные представят свой аттракцион с хищниками на 41-м Международном цирковом фестивале в Монте-Карло. Тигры Запашных уже прибыли на место проведения фестиваля в сопровождении почетного эскорта. Сами артисты вылетают в Монако 14 января", — говорится в сообщении пресс-службы.
Также в фестивале примут участие артисты Большого Московского цирка с номером "Подкидные доски" под руководством заслуженного артиста РФ Сергея Трушина и номером "Акробаты на дорожке" под руководством Рустама Байрамукова.