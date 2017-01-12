Поклонская пообещала сходить в театр на "Горе от ума" в ближайшее время

МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Экс-прокурор Крыма, депутат Государственной думы Наталья Поклонская заявила, что не успела до Нового года посетить спектакль по пьесе "Горе от ума", однако собирается сделать это в ближайшем будущем.

"Я не успела. В конце года случилась большая трагедия (крушение самолета Ту-154 в Черном море — ред.) поэтому в любом случае, даже если время бы появилось, я бы не пошла. А до этого не получилось", — сказала Поклонская РИА Новости, отвечая на вопрос, побывала ли она на спектакле.

Депутат добавила, что "собирается" сходить в театр, поскольку обещала дочери. "Будем смотреть по времени", — уточнила она.

Ранее Поклонская в эфире одной из радиостанций приписала русскому полководцу Александру Суворову цитату из произведения Александра Грибоедова "Горе от ума". Позже СМИ сообщали, что театр "Школа современной пьесы" пригласил депутата на спектакль по пьесе "Горе от ума". Кроме того, руководство государственного музея Суворова в Петербурге пригласило Поклонскую на экскурсию. В свою очередь, депутат заявила РИА Новости, что "с удовольствием" примет приглашение на спектакль и сходит в театр, как только "появится свободная минутка".