В России в этом году пройдут мероприятия в честь юбилея Паустовского

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Творческие вечера, передвижные выставки, межмузейные проекты и ретроспективы, посвященные творчеству Константина Паустовского пройдут в 2017 году, план мероприятий был утвержден во вторник руководителем Роспечати Михаилом Сеславинским, сообщает пресс-служба федерального агентства.

В 2017 году отмечается 125 лет со дня рождения классика русской литературы Константина Паустовского. В состав оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий в честь юбилея классика вошли директор Литературного музея Дмитрий Бак, директор Института русской литературы Всеволод Багно, директор Российского государственного архива литературы и искусства Татьяна Горяева, директор Московского литературного музея-центра Паустовского Анжелика Дормидонтова и другие.

"1 июня 2017 года в ЦДЛ пройдет творческий вечер и выставка архивных материалов, посвященные 125-летию со дня рождения К.Г. Паустовского. В сети кинотеатров "Московское кино" покажут ретроспективу фильмов по произведениям К.Г.Паустовского. Одной из библиотек Москвы будет присвоено имя классика русской литературы. На протяжении всего года передвижные выставки, посвященные жизни и творчеству писателя, побывают в различных регионах России", — говорится в сообщении пресс-службы.

Мероприятия, среди которых творческие вечера и выставки архивных материалов, различные конференции, круглые столы, семинары и многое другое, пройдут в Москве, Калужской, Рязанской, Орловской и других областях.