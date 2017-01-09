Тейлор-Джонсон получил "Золотой глобус" за мужскую роль второго плана

ВАШИНГТОН, 9 янв – РИА Новости. Аарон Тейлор-Джонсон завоевал учрежденную Ассоциацией зарубежной прессы Голливуда награду "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль второго плана, сериал "Атланта" признан лучшим комедийным сериалом в 2016 году, 74-ю церемонию вручения награды из Лос-Анджелеса транслирует телеканал NBC.
Лучшим комедийным сериалом стала "Атланта", победив в этой категории "Вице-президент", "Очевидное", "Моцарта из Джунглей" и "Черноватый". Лучшим мужским исполнением в драматическом телесериале признана работа Билли Боба Торнтона, а награду за лучшую женскую роль в комедийном сериале завоевала Трэйси Эллис Росс.
Премия "Золотой глобус" присуждается с 1942 года за кинофильмы и телевизионные картины, отмеченные аккредитованными в Голливуде иностранными журналистами (HFPA).