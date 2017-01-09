В Москве состоится юбилейный фестиваль камерной музыки "Возвращение"

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Проект "Муки любви" откроет ХХ юбилейный фестиваль камерной музыки "Возвращение", который пройдет в Московской консерватории с 9 по 15 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.
В первый вечер, который состоится в Рахманиновском зале Московской консерватории, будут исполнены: "Две поэмы Ронсара" для флейты и голоса Альбера Русселя, "Сонеты Петрарки" из цикла "Годы странствий" Ференца Листа, "Крейцерова соната" Леоша Яначека в реконструкции Стивена Кокса, фрагменты цикла "Правила любви" Сергея Невского и вальс "Амурские волны" Макса Кюсса. Завершит концерт Секстет №2 для струнных Иоганнеса Брамса.
В программе концерта "Закат", который состоится в среду, "Вечер" Хоакина Рордригеса, "Тринадцать цветов заходящего солнца" Тристана Мюрая, лирическая поэма Отторино Респиги "Закат" на стихи Шелли, Эскизы к "Закату" Леонида Десятникова и Трио ми-бемоль мажор Франца Шуберта.
Завершится фестиваль 15 января традиционным "Концертом по заявкам". На сцене Рахманиновского зала выступят как постоянные участники фестиваля, так и новые гости. Среди артистов, которые вошли в "основной состав" форума, — художественные руководители "Возвращения" Роман Минц (скрипка), и Дмитрий Булгаков (гобой), а также пианисты Яков Концельсон, Ксения Башмет, виолончелист Борис Андрианов кларнетисты Игорь Федоров и Антон Дресслер, скрипачка Ася Соршнева, альтисты Сергей Полтавский и Тимур Якубов, гитарист Дмитрий Илларионов. В числе дебютантов фестиваля — легендарный дирижер Лев Маркиз, хор QuestaMusica, скрипач Борис Абрамов и другие.