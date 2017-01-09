В Москве состоится юбилейный фестиваль камерной музыки "Возвращение"

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Проект "Муки любви" откроет ХХ юбилейный фестиваль камерной музыки "Возвращение", который пройдет в Московской консерватории с 9 по 15 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.

Формат ХХ фестиваля камерной музыки — это четыре проекта: "Муки любви", "Закат", "Эпитафия" и "Концерт по заявкам".

В первый вечер, который состоится в Рахманиновском зале Московской консерватории, будут исполнены: "Две поэмы Ронсара" для флейты и голоса Альбера Русселя, "Сонеты Петрарки" из цикла "Годы странствий" Ференца Листа, "Крейцерова соната" Леоша Яначека в реконструкции Стивена Кокса, фрагменты цикла "Правила любви" Сергея Невского и вальс "Амурские волны" Макса Кюсса. Завершит концерт Секстет №2 для струнных Иоганнеса Брамса.

В программе концерта "Закат", который состоится в среду, "Вечер" Хоакина Рордригеса, "Тринадцать цветов заходящего солнца" Тристана Мюрая, лирическая поэма Отторино Респиги "Закат" на стихи Шелли, Эскизы к "Закату" Леонида Десятникова и Трио ми-бемоль мажор Франца Шуберта.

В пятницу в рамках третьего вечера, который получил название "Эпитафия", прозвучат сочинения Франсиса Пуленка, Александра Бородина, Николая Метнера, Иоганнеса Брамса.

Завершится фестиваль 15 января традиционным "Концертом по заявкам". На сцене Рахманиновского зала выступят как постоянные участники фестиваля, так и новые гости. Среди артистов, которые вошли в "основной состав" форума, — художественные руководители "Возвращения" Роман Минц (скрипка), и Дмитрий Булгаков (гобой), а также пианисты Яков Концельсон, Ксения Башмет, виолончелист Борис Андрианов кларнетисты Игорь Федоров и Антон Дресслер, скрипачка Ася Соршнева, альтисты Сергей Полтавский и Тимур Якубов, гитарист Дмитрий Илларионов. В числе дебютантов фестиваля — легендарный дирижер Лев Маркиз, хор QuestaMusica, скрипач Борис Абрамов и другие.