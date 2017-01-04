Музейный гид для стоиков: куда выстроятся очереди в 2017

Выставочный бум в Москве достиг невиданного размаха в 2016. Не успели столичные ценители прекрасного отойти от очередей на такие блокбастеры как "Айвазовский. К 200-летию со дня рождения", "Шедевры Пинакотеки Ватикана" и "Рафаэль. Поэзия образа", как музеи готовят новую порцию громких экспозиций. Анна Михайлова выбрала 7 выставок нового года, куда не жаль будет постоять в очередях.

Третьяковская галерея на Крымском Валу, "Оттепель"

Главный законодатель музейных мод — Третьяковка — начнет год с путешествия в прошлое. В феврале в здании галереи на Крымском валу откроется масштабная экспозиция "Оттепель". Как можно догадаться из названия, выставка будет посвящена эпохе в истории СССР 1950-1960-х годов.

Около 500 экспонатов расскажут не только о живописи и скульптуре того времени, но о том, что происходило во всех художественных сферах, включая архитектуру, театр и кино. Последний ренессанс советской культуры, отголоски которого еще слышны в культуре сегодняшней, Третьяковка проиллюстрирует как классическими музейными объектами, так и комплексной медиа подборкой.

В залах появятся и экраны, на которых будут транслироваться кинофильмы и театральные постановки того периода. Также ГТГ выпустит фильм о людях, которые совершили этот переворот в искусстве — актерах, режиссерах, операторах. Уже заявлено об участии Галины Волчек и Олега Табакова. Ленту планируют показать по телевидению, но и в концепцию выставку она впишется как нельзя лучше.

ГМИИ им. Пушкина, "КАПРИЧОС". ГОЙЯ И ДАЛИ

© Фото: ГМИИ им. А.С. Пушкина Серия сатирических эстампов Франсиско Гойи "Капричос". Работа "То вверх, то вниз", 1799

После громкого успеха выставки гения итальянского возрождения Рафаэля, Пушкинский музей взялся за испанских живописцев. В конце января на Волхонке откроется экспозиция графики Франсиско Гойи и Сальвадора Дали.

Кураторы задумали показать серию сатирических эстампов "Капричос", которые создавали оба художника.

Цикл Гойи, включающий 80 листов, был написан в конце XVIII века, когда Испания переживала революцию. Офорты Дали, в свою очередь, отражают революционную эстетику XX века. Графика Гойи снабжена комментариями, обличающими человеческие пороки, предрассудки и заблуждения. Дали, взяв за основу "Капричос" своего великого земляка, дополнил их фирменными сюрреалистическими образами и цветом.

Таким образом, представленные рядом две серии офортов позволят зрителям по-новому взглянуть и на тонкое графическое мастерство Гойи, и на фантазийную изобретательность Дали.

"Эрарта" Сергей Шнуров

© РИА Новости. Евгения Новоженина Перейти в фотобанк Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров перед началом XIV ежегодной премии в области популярной музыки "МУЗ-ТВ 2016. Энергия будущего"

Для тех, кто окажется зимой в северной столице, необычную экспозицию готовит частный музей современного искусства "Эрарта". В начале февраля там откроется персональная выставка лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова под предварительным названием "Ретроспектива брендреализма". Этот жанр музыкант придумал сам.

Концепция, согласно Шнуру, заключается в доминировании брендов над индивидуальностью в современном обществе. "Ты — это то, что ты ешь, что ты носишь и на какой машине ты ездишь", — утверждает певец. Предполагается, что в экспозицию войдут не только работы самого Шнурова, но также истории о жизни и творчестве его группы.

Для тех, кому сочетание таких понятий как группа "Ленинград" и живопись кажется странным, стоит напомнить: Сергей Шнуров учился в Художественно-реставрационном лицее и уже не раз представлял свои работы на выставках. Вдобавок проект в "Эрарте" наверняка порадует поклонников слога эпатажного музыканта, ведь Шнур уже подготовил к выставке ироничный манифест.

"Эрмитаж" Маноло Бланик



© РИА Новости. Владимир Вяткин Перейти в фотобанк Арка Главного штаба - триумфальная арка, посвященная победе России над Наполеоном в 1812 году

Любителям моды стоить запастись терпением до весны. В конце апреля в Главном штабе Государственного Эрмитажа откроется уникальная экспозиция туфель, но не каких-нибудь, а созданных испанским дизайнером Маноло Блаником.

Его работы хорошо известны российским модницам по сериалу "Секс в Большом городе", но до сих не были представлены в музейных коллекциях уровня Эрмитажа. На выставке "Маноло Бланик. Обувь как искусство" будут собраны десятки моделей, выпущенных именитым дизайнером за 45 лет. Однако на случай очередей, посетителям лучше запастись более повседневной парой.

ММСИ Гауди



© РИА Новости. Алексей Даничев Перейти в фотобанк Туристы в парке Гуэля, созданного архитектором Антонио Гауди в верхней части Барселоны

Снова Москва, и снова испанцы. В мае в ММСИ на Петровке откроется выставка выдающегося каталонского архитектора Антонио Гауди. Экспозиция, состоящая из 150 работ, займет целый этаж.

Организаторы обещают показать не только чертежи и макеты зданий, выполненных Гауди, но и предложить новый взгляд на его творчество, например, через предметы мебели.

Кураторы подчеркивают, что хотели познакомить публику не только с Гауди-архитектором, но и с Гауди-художником, оказавшим колоссальное влияние на искусство ХХ века. А поскольку выставка создавалась совместно с посольством Испании, можно не сомневаться, что каждый раздел будет представлен максимально полноценно.

"Гараж" Триеннале современного искусства

© Фото: Музей современного искусства "Гараж" Музей современного искусства "Гараж"

В год столетия Октябрьской революции, столичный музей "Гараж" решил совершить своеобразную революцию в отечественной арт-среде, организовав первую Триеннале российского современного искусства.

У посетителей будет возможность познакомиться с лучшими работами тех, кто составляет гордость нашей художественной сцены сегодня. Событие пройдет весной и будет сопровождаться выставкой-исследованием архивной коллекции "Гаража", а также четвертым проектом в рамках программы Garage Atrium Commissions: инсталляция московской художницы Ирины Кориной.

Еврейский музей Эль Лисицкий

© РИА Новости. Илья Питалев Центр современной культуры "Гараж" Дарьи Жуковой

Об этой выставке известно предельно мало, но уже ясно, что аншлаг гарантирован. Еврейский музей и центр толерантности объявил, что в 2017 году проведет ретроспективу одного из главных представителей русского авангарда Эля Лисицкого.

Советский художник и архитектор, он оказал огромное влияние на современный дизайн и сумел внедрить супрематизм практически во все сферы деятельности — от плаката до строительства. Лисицкий также увлекался фотомонтажем, поэтому не исключено, что на выставке будут представлены и работы, относящиеся к этой стороне его творчества.