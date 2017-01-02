Путин поздравил Григоровича с 90-летним юбилеем

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с 90-летием хореографа Юрия Григоровича, отметив, что работы Григоровича являются подлинными шедеврами хореографии, сообщается на сайте Кремля в понедельник.

"Вас по праву считают выдающимся представителем знаменитого русского балета, настоящим Мастером и Творцом. За годы долгой и блистательной карьеры Вы создали подлинные шедевры хореографии, вписали яркие, незабываемые страницы в историю Большого театра, в летопись отечественной и мировой культуры", — говорится в поздравительной телеграмме.

Всемирно известному хореографу Юрию Григоровичу 2 января исполнилось 90 лет. Он окончил Ленинградское хореографическое училище, которое ныне носит название Санкт-Петербургской академии русского балета имени Вагановой, и был принят в труппу Кировского театра (ныне Мариинского). На этой сцене Григорович впервые дебютировал в качестве хореографа с постановкой балета "Каменный цветок" Сергея Прокофьева, за ним последовала "Легенда о любви" Арифа Меликова. С 1964-1995 годы Григорович был главным балетмейстером Большого театра, а с 1995 года по настоящее время является его хореографом.